Primavera, Sampdoria-Inter formazioni ufficiali: tornano Stankovic e Akinsanmiro

Sesta giornata di campionato per i nerazzurri, primi e imbattuti in stagione: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Sesta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio in Youth League contro il Benfica e ancora imbattuta in stagione, è di scena sul campo della Sampdoria. Il tecnico nerazzurro ritrova Stankovic dopo la squalifica, Akinsanmiro dopo l'infortunio e Sarr, nelle ultime settimane "prestato" alla Prima Squadra. In panchina si rivede dopo più di 8 mesi il polacco Zuberek. Calcio di inizio alle ore 13.