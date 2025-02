Ventitreesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dal successo per 4-0 contro il Genoa e da quattro vittorie consecutive, affronta il Torino di Tufano. Il tecnico nerazzurro presenta diverse novità di formazione: prima da titolare per Cerpelletti e Pinotti, chance dal primo minuto per Garonetti e Della Mora. In panchina si rivede Berenbruch. Calcio di inizio alle ore 11.