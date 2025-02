Venticinquesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Venticinquesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dal successo per 3-0 contro il Lecce e da quello per 3-1 in Youth League contro il Lille, affronta l'Udinese, fanalino di coda e senza vittorie da ben 13 partite. Il tecnico nerazzurro concede una chance dal primo minuto a Thiago Romano, che compone il tridente offensivo insieme a Lavelli e Mosconi. Calcio di inizio alle ore 11.