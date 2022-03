Primavera, Verona-Inter formazioni ufficiali: in campo i Carboni e Sangalli

Sesta giornata del girone di ritorno per i nerazzurri: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Sesta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro l'Empoli, affronta il Verona di Nicola Corrent. Il tecnico nerazzurro presenta 3 novità rispetto alla gara di sabato: in cabina di regia torna Sangalli, ieri aggregato alla Prima Squadra, ai suoi lati Grygar e il confermato Fabbian. In campo dal primo minuto anche i fratelli Carboni, pre convocati dalla Nazionale argentina. Sulla tre quarti si rivede Peschetola, con Jurgens unica punta. Calcio di inizio alle ore 16.