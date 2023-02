LIVE Primavera, Verona-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Quarta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, affronta il Verona di Sammarco. Il tecnico nerazzurro schiera una squadra giovanissima, senza fuoriquota e con ben 5 ragazzi del 2005: davanti a Calligaris, linea difensiva a 4 con Nezirevic, Kassama, Stabile e Pelamatti. In mezzo al campo conferma per il nigeriano Akinsanmiro, con Stankovic in cabina di regia e Kamate a completare il reparto; in avanti il tridente composto da Owusu, Esposito e Curatolo. Calcio di inizio alle ore 12:30.