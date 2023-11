LIVE Primavera, Verona-Inter 0-1: magia di Kamate, nerazzurri in vantaggio!

Decima giornata del campionato Primavera: l’Inter di Chivu, prima in classifica e ancora imbattuta in Italia, affronta in trasferta il Verona. Il tecnico nerazzurro sceglie Sarr in attacco con Quieto e il rientrante Kamate ai suoi lati. In...

Decima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, prima in classifica e ancora imbattuta in Italia, affronta in trasferta il Verona. Il tecnico nerazzurro sceglie Sarr in attacco con Quieto e il rientrante Kamate ai suoi lati. In porta Calligaris, con linea difensiva composta da Aidoo e Cocchi sulle fasce e la coppia Stante-Matjaz in mezzo. Stankovic in cabina di regia, scortato da Akinsanmiro e Di Maggio. Calcio di inizio alle ore 16, qui su FcInter1908 la diretta testuale del match.