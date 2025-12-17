Sedicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, in serie positiva da otto partite, affronta il Verona di Sammarco. Il tecnico nerazzurro lancia per la prima volta da titolare il terzino Conti, in difesa rietra Breda al fianco del polacco Mackiewicz. A centrocampo rientra dal 1' Mancuso, davanti conferma per Moressa con Kukulis e Mosconi. Calcio di inizio alle ore 16.
LIVE Primavera, Verona-Inter 2-3: ancora Mancuso, doppietta e rimonta completata!
Verona-Inter 2-3
Reti: 18' Akale (V), 23' Szimionas (V), 32', 69' Mancuso (I), 58' Kukulis (I).
VERONA (4-3-1-2): 1 Castagnini; 22 Feola, 2 Kurti, 6 Popovic, 19 De Battisti (C) (46' 78 Barry); 8 Szimionas (65' 33 Tagne), 45 Yildiz, 79 Peci; 20 Monticelli; 9 Vermesan, 28 Akale. A disposizione: 38 Tommasi, 4 Garofalo, 7 Martini, 17 Vapore, 18 Murati, 21 De Rossi, 31 Stella, 65 Mussola, 77 Casagrande. Allenatore: Paolo Sammarco.
INTER (4-3-3): 21 Farronato; 14 Conti, 35 Breda, 34 Mackiewicz, 3 Marello (46' 2 Della Mora); 16 Venturini, 4 Cerpelletti (C), 29 Mancuso (71' 33 Vukoje); 30 Mosconi, 25 Kukulis, 17 Moressa. A disposizione: 12 Pentima, 10 Pinotti, 18 Putsen, 19 El Mahboubi, 23 La Torre, 27 Nenna, 46 Carrara, 48 Peletti, 50 Slatina. Allenatore: Benito Carbone.
Arbitro: Lovison.
Assistenti: Mamouni - Munitella.
Ammoniti: Marello (I), Feola (V).
Palla filtrante per Vermesan, grandissima uscita bassa di Farronato che lo anticipa e manda in corner.
Ammonito Feola per proteste.
Cambio per l'Inter: esce Mancuso, entra Vukoje.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MANCUSOOOOOOOOOOO!! Doppietta del centrocampista nerazzurro, che raccoglie un pallone vagante in area di rigore, dribbla Castagnini e con il sinistro la mette sotto la traversa!
Cambio per il Verona: entra Tagne per Szimionas.
Ancora Inter: azione insistita sulla sinistra, la palla arriva dalla parte opposta, Della Mora ci prova di prima intenzione ma calcia male e manda a lato.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! KUKULIIIIIIIIIIIIIIIS!! Calcio d'angolo per i nerazzurri, la palla rimane all'interno dell'area di rigore, arriva Kukulis che lascia partire un destro violentissimo sul quale Castagnini non può nulla!
Ci prova Mosconi dal limite, tiro deviato e corner per l'Inter.
Verona pericoloso con Szimionas, che calcia a colpo sicuro da dentro l'area: chiusura decisiva di Breda.
Un cambio anche per il Verona: dentro Barry, fuori De Battisti.
Subito un cambio per l'Inter: c'è Della Mora per Marello.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Concesso un minuto di recupero.
Marello stende fallosamente Akale, primo cartellino giallo del match.
Gran ripartenza dell'Inter, Moressa dalla destra cerca Kukulis che non ci arriva per un soffio.
Inter ancora pericolosa: Mosconi fa tutto da solo, serie di finte e gran sinistro ribattuto dalla difesa del Verona. Sul proseguimento dell'azione ci prova anche Kukulis, si salvano gli scaligeri.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! MANCUSOOOOOOOOOO!! Mosconi si accentra e serve Mancuso, che si gira e lascia partire un sinistro che non lascia scampo a Castagnini.
Splendida azione del Verona, imbucata per Monticelli che crossa da dentro l'area, Farronato si allunga e blocca il pallone.
Occasione per l'Inter: Mancuso entra in area, evita un avversario e calcia in diagonale, splendida risposta di Castagnini.
GOL DEL VERONA: azione dalla sinistra, Szimionas riceve spalle alla porta, si gira facendo perno su Marello e batte Farronato.
GOL DEL VERONA: buco di testa di Mackiewicz, Vermesan vince il contrasto con Breda e lancia Monticelli, palla per Akale che controlla e trova il diagonale vincente.
Ancora Verona: Akale si accentra e calcia, palla di poco sopra la traversa.
Occasione per il Verona: calcio d'angolo dalla sinistra, sul secondo palo spunta Popovic che colpisce sporco, Farronato è reattivo e si allunga prima del fischio dell'arbitro.
Ci prova ancora il Verona, che conquista il primo calcio d'angolo della partita.
Ci prova subito il Verona: diagonale mancino di De Battisti, palla che sfiora il palo, ma l'arbitro ravvisa un fuorigioco.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Verona in divisa gialloblu, Inter in bianco.
