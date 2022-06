Under 17, harakiri Inter: da 2-0 a 2-3, il Bologna è campione d’Italia

Dal paradiso all'inferno, uno scudetto sfumato quando ormai sembrava cosa fatta: l'Inter di Tiziano Polenghi, dopo essere passata in vantaggio per 2-0, crolla nel finale e regala il titolo Under 17 al Bologna. 2-3 il risultato finale, al termine di una partita nel segno del numero 12: i nerazzurri segnano 2 reti nei primi 12 minuti, i rossoblu ne segnano 3 negli ultimi 12. Felsinei campioni d'Italia, la stagione del settore giovanile interista si chiude con i tricolori nelle categorie Primavera e Under 14. Inutile la doppietta nel primo tempo di Thomas Berenbruch: nella ripresa i ragazzi di Biavati ritrovano coraggio grazie a un calcio di rigore (inesistente) traformato da Ravaglioli, prima dei due gol in rapida successione di Menegazzo che stendono Stankovic e compagni.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Bologna in maglia bianca.

INTER IN VANTAGGIOOOOOOO!! Cross dalla sinistra, sponda di petto di Di Maggio per Esposito che calcia di prima intenzione, Gasperini respinge ma non basta, Berenbruch risolve una mischia e insacca!

Altra chance per l'Inter: Di Maggio salta facilmente Diop sulla destra e mette in mezzo, Esposito prova la finezza di tacco ma non inquadra la porta.

Doppia sostituzione per l'Inter: entran0 Ciuffo e Martins per Di Maggio e Quieto.

Calcio di rigore per il Bologna: Ravaglioli accelera, Stante e Guercio lo chiudono in scivolata, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

Doppio cambio per l'Inter: spazio a Liserani e Bovo, si siedono in panchina Ricordi e Berenbruch.

Polenghi tenta il tutto per tutto: dentro Tamiozzo e Castegnaro per Stante e Motta.

Sostituzione per il Bologna: entra Paterlini per Rosetti.

Ultimo atto del campionato Under 17: Inter e Bologna si giocano lo scudetto di categoria dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Roma e Milan. I nerazzurri presentano 3 novità di formazione rispetto al match contro i giallorossi: al centro della difesa c'è Guercio al posto di Stabile, a centrocampo Berenbruch per Bovo, in avanti il trequartista Ricordi per un atteggiamento più prudente, con Esposito unica punta affiancato dalla fantasia di Quieto. Per i rossoblu stessi 11 visti contro il Milan. Calcio di inizio alle ore 20.