Primavera, l’Inter stende la Roma 3-1 e sale in testa alla classifica

Grandissima vittoria dell'Inter Primavera di Madonna che stende 3-1 la Roma di De Rossi: gol di Sottini, Vezzoni e Satriano

Finisce il primo tempo: Roma-Inter 0-2. Ottimi primi 45' di gioco per i nerazzurri che sbloccano il punteggio con Sottini sugli sviluppi di una punizione di Vezzoni. Lo stesso Vezzoni, poi, si mette in proprio e trova il raddoppio dopo un ottimo spunto di Satriano che salta un avversario con un tunnel e regala un assist preciso per il raddoppio nerazzurro.

Cross di uno scatenato Vezzoni per Boscolo Chio che non trova l'impatto vincente: altra chance per l'Inter

L'Inter di Armando Madonna vince 3-1 contro la Roma il big-match della 24° giornata e si porta momentaneamente in testa alla classifica del Campionato Primavera 1. Dopo un buon inizio della Roma, i nerazzurri sbloccano il punteggio al 22' con Sottini che svetta sulla punizione di Vezzoni e batte Mastrantonio. I giallorossi sembrano subire il contraccolpo e, 4' prima dell'intervallo, incassano anche il gol del 2-0: grandissima giocata di Satriano che semina il panico tra la difesa romanista e serve un bell'assist per Vezzoni che trova appunto il raddoppio. La Roma prova a reagire ma, in avvio di ripresa, incassa anche il terzo gol: Satriano è scatenato, salta Mastrantonio che lo stende in area: per l'arbitro è rigore e lo stesso Satriano firma il 3-0. La Roma accorcia le distanze al 66' con un calcio di rigore, molto generoso, concesso dall'arbitro per fallo di Wieser su Bove che Milanese trasforma. Nel finale non succede più nulla, l'Inter consolida il risultato e colleziona la quarta vittoria nelle ultime cinque e sale a 46 punti, a +2 sulla Samp e sulla Juventus. La Roma perde la quarta partita in campionato e resta a 42 punti in quarta posizione.