Primavera Sassuolo-Inter, risultato finale 3-3: non basta Satriano

Finisce 3-3 il recupero della sesta giornata del campionato Primavera tra Sassuolo e Inter: gol di Bonfanti e doppietta di Satriano

Squadre pronte per fare il loro ingresso in campo: Inter in maglia bianca, Sassuolo in classica divisa neroverde.

Discesa indisturbata sulla sinistra di Manarelli, che riesce ad entrare in area e a calciare: nessun problema per Stankovic.

PAREGGIO DELL'INTER!! BONFANTI!! Altro errore in fase di rinvio di Vitale, la palla arriva a Wieser con con la punta del piede riesce a trovare Bonfanti. L'attaccante nerazzurro non ci pensa due volte e di sinistro batte il portiere avversario!

Vezzoni recupera palla in buona posizione, ma la difesa del Sassuolo si chiude e non concede spazi.

Occasionissima Inter: cross dalla destra di Moretti, Bonfanti tocca con la punta del piede ma non trova lo specchio della porta di un nulla. Sul secondo palo Akhalaia arriva in leggero ritardo e colpisce l'esterno della rete.

Coast to coast di Aucelli, che parte in solitaria e calcia in porta: Stankovic blocca, occasione Sassuolo.

Finisce senza recupero il primo tempo di Sassuolo-Inter: padroni di casa in vantaggio per 2-1, per i nerazzurri in gol Bonfanti.

Cross dalla destra del Sassuolo, chiusura in diagonale di Casadei che di testa mette in angolo.

Samele non ce la fa: per il Sassuolo entra Micheal.

Pareggio Sassuolo: uscita imperfetta di Stankovic, Pieragnolo rimette in mezzo e Mattioli da due passi non sbaglia.

Intervento in ritardo di Artioli, cartellino giallo per il centrocampista del Sassuolo.

Ribaltamento di fronte, Moretti mette in mezzo un bel pallone ma Fonseca non ci arriva.

Pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Inter, recupero della sesta giornata del campionato Primavera. Gara ricca di emozioni e con continui ribaltamenti di fronte, che termina con un risultato tutto sommato giusto. Buona prova dei nerazzurri che, dopo l'ingresso nella ripresa dei vari Satriano, Fonseca e Oristanio riesce a ribaltare l'iniziale svantaggio, ma nel finale i padroni di casa trovano la rete del meritato pareggio. L'Inter di Armando Madonna sale così a quota 15 punti in classifica e rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in trasferta della stagione. Per la Primavera nerazzurra si apre ora una settimana entusiasmante: mercoledì derby con il Milan, sabato sfida con la Juventus.

L'Inter di Armando Madonna, dopo il convincente successo contro la Roma, torna in campo per il recupero della sesta giornata di campionato: la Primavera nerazzurra affronta il Sassuolo di Emiliano Bigica, al primo anno sulla panchina neroverde dopo la lunga esperienza alla Fiorentina. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro, che presenta sei novità rispetto alla gara di giovedì: in difesa si rivedono dal primo minuto Lorenzo Moretti e Sottini, in mezzo al campo turno di riposo per Sangalli, sostituito da Wieser. Cambia totalmente il terzetto offensivo: partono dalla panchina Oristanio, Satriano e Fonseca, con Mirarchi che agirà alle spalle dell'inedita coppia Bonfanti-Akhalaia. Calcio di inizio alle ore 10:30.