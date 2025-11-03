Dodicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Ospitaletto ma battuta dal Cittadella nell'ultima gara di campionato, affronta l'Albinoleffe, dodicesimo in classifica e senza successi da quattro partite. Stefano Vecchi conferma Melgrati in porta e Lavelli in attacco al fianco di La Gumina. In difesa c'è Alexiou con Stante e capitan Prestia, a centrocampo dal 1' Kamate, sulla destra Cinquegrano. Parte ancora dalla panchina Topalovic, con lui il rientrante Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 20:30.
partite
LIVE Serie C, Albinoleffe-Inter U23 0-1: gol pazzesco di Cocchi, nerazzurri in vantaggio!
Le formazioni ufficiali:
ALBINOLEFFE (3-5-2): 22 Facchetti; 4 Potop (C) (17' 7 Garattoni), 23 Sottini, 30 Baroni; 28 Gusu, 42 Lupinetti, 5 Mandelli, 18 Parlati, 20 Ambrosini; 10 De Paoli, 11 Sali. A disposizione: 1 Di Chiara, 12 Baldi, 3 Giannini, 6 Astrologo, 17 Paganessi, 19 Agostinelli, 45 Borghi, 50 Duranti, 79 Lekaj, 99 Sarr. Allenatore: Giovanni Lopez.
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 10 Kamate, 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 90 Lavelli). A disposizione: 12 Raimondi, 41 Galliera, 2 Avitabile, 4 Zanchetta, 6 Mayé, 7 Spinaccè, 9 Topalovic, 11 Agbonifo, 23 Zarate 25 David, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Castellano
Assistenti: Testaì-Colazzo
Quarto ufficiale: Massari
Operatore FVS: Consonni
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! COCCHIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Cross dalla destra di Cinquegrano, sul secondo palo arriva Cocchi che lascia partire una bomba con il mancino che termina all'incrocio dei pali!
Ancora Albinoleffe: erroraccio di Prestia che spalanca le porte a Sali, che dribbla anche Melgrati ma manda sopra la traversa.
Cambio per l'Albinoleffe: problema fisico per Potop, al suo posto Garattoni.
Albinoleffe vicinissimo al gol: siluro dalla distanza di De Paoli, la palla si stampa sulla traversa.
Mischia nell'area dell'Albinoleffe, La Gumina calcia e reclama un calcio di rigore, ma l'arbitro interrompe il gioco per un fallo precedente.
Ancora Albinoleffe: cross sul secondo palo, Lupinetti appoggi di petto per De Paoli che spara di prima sopra la traversa.
Primo squillo Albinoleffe: De Paoli scarica per Parlati, il suo tiro termina a lato.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Albinoleffe.
Squadre in campo: Albinoleffe in maglia celeste, Inter in divisa nerazzurra.
Riscaldamento terminato, le squadre tornano negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
