LIVE Serie C, Albinoleffe-Inter U23 0-1: gol pazzesco di Cocchi, nerazzurri in vantaggio!

Dodicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Dodicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Ospitaletto ma battuta dal Cittadella nell'ultima gara di campionato, affronta l'Albinoleffe, dodicesimo in classifica e senza successi da quattro partite. Stefano Vecchi conferma Melgrati in porta e Lavelli in attacco al fianco di La Gumina. In difesa c'è Alexiou con Stante e capitan Prestia, a centrocampo dal 1' Kamate, sulla destra Cinquegrano. Parte ancora dalla panchina Topalovic, con lui il rientrante Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 20:30.

Le formazioni ufficiali:

ALBINOLEFFE (3-5-2): 22 Facchetti; 4 Potop (C) (17' 7 Garattoni), 23 Sottini, 30 Baroni; 28 Gusu, 42 Lupinetti, 5 Mandelli, 18 Parlati, 20 Ambrosini; 10 De Paoli, 11 Sali. A disposizione: 1 Di Chiara, 12 Baldi, 3 Giannini, 6 Astrologo, 17 Paganessi, 19 Agostinelli, 45 Borghi, 50 Duranti, 79 Lekaj, 99 Sarr. Allenatore: Giovanni Lopez.

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 10 Kamate, 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 90 Lavelli). A disposizione: 12 Raimondi, 41 Galliera, 2 Avitabile, 4 Zanchetta, 6 Mayé, 7 Spinaccè, 9 Topalovic, 11 Agbonifo, 23 Zarate 25 David, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Castellano

Assistenti: Testaì-Colazzo

Quarto ufficiale: Massari

Operatore FVS: Consonni

03-11-25 - 20:30
Albinoleffe
0-1
Inter U23
20'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! COCCHIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Cross dalla destra di Cinquegrano, sul secondo palo arriva Cocchi che lascia partire una bomba con il mancino che termina all'incrocio dei pali!

19'
occasione

Ancora Albinoleffe: erroraccio di Prestia che spalanca le porte a Sali, che dribbla anche Melgrati ma manda sopra la traversa.

17'
cambio

Cambio per l'Albinoleffe: problema fisico per Potop, al suo posto Garattoni.

14'
traversa

Albinoleffe vicinissimo al gol: siluro dalla distanza di De Paoli, la palla si stampa sulla traversa.

13'

Mischia nell'area dell'Albinoleffe, La Gumina calcia e reclama un calcio di rigore, ma l'arbitro interrompe il gioco per un fallo precedente.

6'
occasione

Ancora Albinoleffe: cross sul secondo palo, Lupinetti appoggi di petto per De Paoli che spara di prima sopra la traversa.

3'
occasione

Primo squillo Albinoleffe: De Paoli scarica per Parlati, il suo tiro termina a lato.

20:30
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Albinoleffe.

20:28

Squadre in campo: Albinoleffe in maglia celeste, Inter in divisa nerazzurra.

20:20

Riscaldamento terminato, le squadre tornano negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

19:50

Squadre in campo, comincia il riscaldamento.

