Dodicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Ospitaletto ma battuta dal Cittadella nell'ultima gara di campionato, affronta l'Albinoleffe, dodicesimo in classifica e senza successi da quattro partite. Stefano Vecchi conferma Melgrati in porta e Lavelli in attacco al fianco di La Gumina. In difesa c'è Alexiou con Stante e capitan Prestia, a centrocampo dal 1' Kamate, sulla destra Cinquegrano. Parte ancora dalla panchina Topalovic, con lui il rientrante Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 20:30.