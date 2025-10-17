fcinter1908 partite diretta Serie C, Alcione-Inter U23 formazioni ufficiali: prima da titolare per Lavelli, torna Berenbruch

Serie C, Alcione-Inter U23 formazioni ufficiali: prima da titolare per Lavelli, torna Berenbruch

Decima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Torna in campo l'Inter U23: i nerazzurri di Vecchi, dopo aver saltato l'ultima partita a causa degli impegni di alcuni ragazzi con le rispettive Nazionali, sono attesi dal derby di Milano con l'Alcione. Il tecnico interista schiera per la prima volta dal primo minuto Lavelli, titolare in attacco al fianco di La Gumina. In difesa spazio a Maye, con Topalovic e Alexiou inizialmente in panchina. Tornano a disposizione Mosconi e Berenbruch, prima convocazione per Iddrissou. Calcio di inizio alle 20:30.

Le formazioni ufficiali:

ALCIONE MILANO (3-4-1-2): 22 Agazzi; 25 Pirola, 6 Ciappellano, 65 Giorgeschi; 7 Renault, 70 Bright, 23 Galli, 73 Scuderi; 10 Pitou; 11 Morselli, 29 Samele.

A disposizione: 1 Cecchini, 3 Chierichetti, 5 Miculi, 8 Muroni, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 18 Lopes, 21 Olivieri, 27 Lione, 31 Marconi, 33 Invernizzi, 81 Gallazzi, 94 Bertolotti.

Allenatore: Giovanni Cusatis

INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante, 19 Prestia, 6 Mayé; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 10 Kamaté, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 90 Lavelli.

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 5 Alexiou, 9 Topalovic, 11 Agbonifo, 16 Venturini, 25 David, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: De Angeli

Assistenti: Fedele, Tomasi

Quarto ufficiale: Bortolussi

17-10-25 - 20:30
Alcione
0-0
Inter U23
20:20

Riscaldamento finito, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

19:50

Squadre in campo, inizia il riscaldamento.

