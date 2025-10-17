Torna in campo l'Inter U23: i nerazzurri di Vecchi, dopo aver saltato l'ultima partita a causa degli impegni di alcuni ragazzi con le rispettive Nazionali, sono attesi dal derby di Milano con l'Alcione. Il tecnico interista schiera per la prima volta dal primo minuto Lavelli, titolare in attacco al fianco di La Gumina. In difesa spazio a Maye, con Topalovic e Alexiou inizialmente in panchina. Tornano a disposizione Mosconi e Berenbruch, prima convocazione per Iddrissou. Calcio di inizio alle 20:30.