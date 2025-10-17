Torna in campo l'Inter U23: i nerazzurri di Vecchi, dopo aver saltato l'ultima partita a causa degli impegni di alcuni ragazzi con le rispettive Nazionali, sono attesi dal derby di Milano con l'Alcione. Il tecnico interista schiera per la prima volta dal primo minuto Lavelli, titolare in attacco al fianco di La Gumina. In difesa spazio a Maye, con Topalovic e Alexiou inizialmente in panchina. Tornano a disposizione Mosconi e Berenbruch, prima convocazione per Iddrissou. Calcio di inizio alle 20:30.
LIVE Serie C, Alcione-Inter U23 0-2: comincia il secondo tempo
Alcione-Inter U23 0-2
Reti: 41', 45'+3' rig. La Gumina.
ALCIONE MILANO (4-3-1-2): 22 Agazzi; 25 Pirola, 6 Ciappellano, 65 Giorgeschi, 73 Scuderi; 7 Renault (61' 33 Invernizzi), 23 Galli (C), 70 Bright (61' 18 Lopes); 10 Pitou; 11 Morselli, 29 Samele (61' 31 Marconi).
A disposizione: 1 Cecchini, 3 Chierichetti, 5 Miculi, 8 Muroni, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 21 Olivieri, 27 Lione, 81 Gallazzi, 94 Bertolotti.
Allenatore: Giovanni Cusatis
INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante, 19 Prestia, 6 Mayé; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 10 Kamaté, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 90 Lavelli.
A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 5 Alexiou, 9 Topalovic, 11 Agbonifo, 16 Venturini, 25 David, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch.
Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: De Angeli
Assistenti: Fedele, Tomasi
Quarto ufficiale: Bortolussi
Triplo cambio per l'Alcione: escono Bright, Samele e Renault, entrano Invernizzi, Lopes e Marconi.
Fallo di Cocchi su Pitou: punizione per l'Alcione da ottima posizione.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo di Alcione-Inter.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! LA GUMINAAAAAAAAAAAA!! L'attaccante nerazzurro spiazza Agazzi!
L'arbitro conferma la sua decisione: calcio di rigore per l'Inter.
L'Alcione richiama l'arbitro al monitor.
Rigore per l'Inter: Lavelli scappa sulla destra ed entra in area, Giorgeschi gli mette entrambe le mani sulla schiena e lo atterra, l'arbitro indica il dischetto.
Concesso un minuto di recupero.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! LA GUMINAAAAAAAAAAAA!! Kamate riceve sulla destra, converge sul sinistro e scucchiaia in mezzo, La Gumina spunta alle spalle di Ciappellano e non sbaglia!
Si rivede in avanti l'Inter: cross dalla sinistra di Cocchi, colpo di testa di Lavelli, Agazzi manda in corner.
Retropassaggio rischiosissimo di Cinquegrano, Calligaris deve uscire dalla sua area e spazzare per anticipare Bright.
Altro fallo su Kamate, questa volta di Bright: per l'arbitro è punizione per l'Inter, ma niente ammonizione per il centrocampista dell'Alcione.
Kamate parte in solitaria, salta un avversario ma viene steso ai 20 metri: l'arbitro lascia proseguire.
Buoni ritmi, squadre propositive.
Alcione vicino al gol: Scuderi sfonda sulla sinistra e crossa, Samele a due passi dalla linea di porta sfiora soltanto di testa.
Ancora Inter: angolo dalla sinistra, a centro area svetta Prestia che colpisce di testa, colpo di reni di Agazzi che manda sopra la traversa.
Prima occasione per l'Inter: Kamate sgasa sulla destra, palla a rimorchio per La Gumina, ma il suo tiro viene respinto. Arriva Cocchi che mette in mezzo, guadagnando un calcio d'angolo.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Alcione.
Squadre in campo: Alcione in maglia arancione, Inter in divisa bianca.
Riscaldamento finito, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, inizia il riscaldamento.
