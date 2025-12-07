Diciassettesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale contro la Dolomiti Bellunesi, cercano il riscatto sul campo dell'Arzignano. Il tecnico nerazzurro ripropone Topalovic dal 1', con Kamate largo a destra e le due punte Spinaccè e Lavelli. A sinistra c'è Cocchi, partono dalla panchina Cinquegrano e Kaczmarski. Calcio di inizio alle 12:30.
Serie C, Arzignano-Inter U23 formazioni ufficiali: tornano Topalovic e Cocchi dal 1′
Diciassettesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (C), 14 Bovo, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 3 Cocchi; 7 Spinaccè, 90 Lavelli.
07-12-25 - 12:30
Arzignano
0-0
Inter U23
11:50
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
