partite

LIVE Serie C, Arzignano-Inter U23 1-1: espulso Castegnaro, padroni di casa in 10

LIVE Serie C, Arzignano-Inter U23 1-1: espulso Castegnaro, padroni di casa in 10 - immagine 1
Diciassettesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Fabio Alampi Redattore 

Diciassettesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale contro la Dolomiti Bellunesi, cercano il riscatto sul campo dell'Arzignano. Il tecnico nerazzurro ripropone Topalovic dal 1', con Kamate largo a destra e le due punte Spinaccè e Lavelli. A sinistra c'è Cocchi, partono dalla panchina Cinquegrano e Kaczmarski. Calcio di inizio alle 12:30.

LIVE Serie C, Arzignano-Inter U23 1-1: espulso Castegnaro, padroni di casa in 10- immagine 2
Getty Images

Arzignano-Inter U23 1-1

Reti: 30' Spinaccè (I), 47' Mattioli (A).

ARZIGNANO (3-5-2): 22 Manfrin; 27 Coppola, 33 Boffelli (C), 19 Toniolo; 26 Boccia, 6 Lakti, 17 Castegnaro, 4 Chiarello (39' 16 Moretti), 23 Bernardi; 10 Minesso, 9 Mattioli (63' 15 Bianchi). A disposizione: 1 Nespola, 31 Invaso, 5 Rossoni, 7 Lanzi, 8 Damiani, 20 Antoniazzi, 32 Nanni, 44 Valentini, 57 Milillo. Allenatore: Daniele Di Donato.

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (C), 14 Bovo (63' 44 Berenbruch), 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 3 Cocchi; 7 Spinaccè, 90 Lavelli (63' 35 Zuberek). A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 4 Zanchetta, 6 Maye, 11 Agbonifo, 21 Zouin, 25 David, 34 Iddrissou, 37 Kaczmarski, 46 Cinquegrano. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Mirabella

Assistenti: Aletta-Mino

Quarto ufficiale: Zago

Operatore FVS: Posterano

Ammoniti: Chiarello (A), Castegnaro (A).

Espulso: Castegnaro (A).

07-12-25 - 12:30
Arzignano
1-1
Inter U23
71'

Gran giocata di Minesso, che va via a due avversari nello stretto e lancia il contropiede dell'Arzignano, Topalovic si sacrifica in ripiegamento e ferma Lakti.

63'
cambio

Doppio cambio per l'Inter: dentro Zuberek e Berenbruch, fuori Lavelli e Bovo.

63'
cambio

Cambio per l'Arzignano: entra Bianchi per Mattioli.

56'
espulsione

Secondo giallo ed espulsione per Castegnaro.

52'
ammonizione

Ammonito Castegnaro., trattenuta su Kamate

51'
occasione

Ancora Arzignano: palla a rimorchio per Lakti che calcia di prima intenzione, Re Cecconi è sulla traiettoria e allontana.

47'
goal

GOL DELL'ARZIGNANO: cross di Lakti, scarico di Boccia e destro dal limite di Mattioli deviato da Fiordilino, Melgrati non può far nulla.

13:37
inzio-secondo-tempo

Comincia la ripresa.

13:22
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo.

50'
traversa

Sul dischetto si presenta Mattioli, che spara alto scheggiando l'incrocio dei pali.

Rigore confermato.

L'Inter manda l'arbitro al monitor: check in corso.

46'

Calcio di rigore per l'Arzignano: traversone dalla sinistra di Boffelli, bracio alto di Spinaccè, per l'arbitro non ci sono dubbi.

Concesso un minuto di recupero.

42'
occasione

Arzignano pericoloso: lancio lungo per Mattioli che aggancia e scarica per Lakti, tiro a botta sicura sul quale si immola Stante.

39'
cambio

Chiarello non ce la fa: cambio Arzignano, entra Moretti.

38'

Problema fisico per Chiarello, che si ferma in mezzo al campo: interviene lo staff sanitario dell'Arzignano.

32'
occasione

Ancora Inter: Lavelli controlla al limite dell'area e prova a piazzarla, palla che sfiora il palo alla sinistra di Manfrin.

30'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! SPINACCEEEEEEEEEEEEE'!! Contropiede nerazzurro, palla filtrante perfetta di Topalovic sulla corsa di Spinaccè che controlla e lascia partire un diagonale micidiale con il mancino!

28'

Discesa sulla sinistra di Cocchi, palla in mezzo, Lavelli prova il colpo di tacco alla Crespo ma tocca soltanto.

25'
occasione

Calcio di punizione per l'Inter: parte Topalovic, Manfrin si distende e manda in corner.

24'
ammonizione

Chiarello ferma fallosamente il contropiede di Kamate: primo cartellino giallo del match.

16'

Azione sulla destra dell'Arzignano, cross di Boccia e tentativo al volo di Chiarello, che manda sopra la traversa.

13'
occasione

Occasione per l'Inter: Lavelli entra in area dalla destra, palla a rimorchio per Spinaccè che calcia di prima intenzione ma apre troppo il piattone e manda a lato.

10'

Botta dalla distanza di Topalovic, muro della difesa dell'Arzignano.

9'

Intervento in ritardo di Minesso su Topalovic, che rimane a terra dolorante.

5'
occasione

Grandissima occasione per l'Arzignano: cross dalla tre quarti, torre aerea di Coppola, arriva Toniolo che colpisce di testa a colpo sicuro, strepitoso il riflesso di Melgrati.

12:31
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.

12:30

L'arbitro fa osservare un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli.

12:28

Squadre in campo: Arzignano in divisa gialloazzurra, Inter con la terza maglia.

12:20

Squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

11:50

Squadre in campo, comincia il riscaldamento.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA