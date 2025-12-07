Diciassettesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale contro la Dolomiti Bellunesi, cercano il riscatto sul campo dell'Arzignano. Il tecnico nerazzurro ripropone Topalovic dal 1', con Kamate largo a destra e le due punte Spinaccè e Lavelli. A sinistra c'è Cocchi, partono dalla panchina Cinquegrano e Kaczmarski. Calcio di inizio alle 12:30.