Reduce dal pareggio casalingo contro la Pro Vercelli, l'Inter U23 torna in campo contro la Dolomiti Bellunesi per il recupero della quattordicesima giornata di campionato. Stefano Vecchi riporta Kamate nel ruolo di mezz'ala e Cinquegrano da quinto a destra. In difesa torna titolare dopo più di 3 mesi Re Cecconi, con Stante centrale al posto di capitan Prestia, davanti c'è Zuberek con Agbonifo. Ancora panchina per Topalovic, prima convocazione per Bovio, difensore centrale classe 2008. Calcio di inizio alle ore 18:30.
LIVE Serie C, Dolomiti Bellunesi-Inter U23 1-0: comincia il secondo tempo
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 0-0
Reti: 15' Agosti (D).
DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): 22 Consiglio; 73 Tavanti, 23 Mondonico, 24 Gobetti; 27 Saccani, 37 Agosti, 87 Burrai (C), 19 Mignanelli, 3 Alcides; 20 Olonisakin, 10 Clemenza. A disposizione: 1 Abati, 4 Brugnolo, 5 Milesi, 6 Barbini, 7 Cossalter, 11 De Paoli, 17 Mutanda, 30 Piazza, 33 Antonello, 49 Casanova, 91 Marconi. Allenatore: Andrea Bonatti
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 15 Stante, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 10 Kamate (C), 25 David; 11 Agbonifo, 35 Zuberek. A disposizione: 12 Raimondi, 41 Galliera, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 16 Venturini, 21 Zouin, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 38 Ballo, 39 Bovio, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Filippo Colaninno (Sez. Nola)
Assistenti: Palermo-Di Dio
Quarto ufficiale: Migliorini
Operatore FVS: Posteraro
Ammoniti: Fiordilino (I), Mignanelli (D), Stante (I), Burrai (D).
Burrai stende Kaczmarski, cartellino giallo.
Si fa vedere l'Inter: destro secco di Agbonifo, ci mette i pugni Consiglio.
Olonisakin prova a involarsi in velocità, Stante lo ferma: ammonito.
Bel lancio di Fiordilino a pescare Kamate, accelerazione sulla destra, chiude in calcio d'angolo la Dolomiti Bellunesi.
Parte forte l'Inter: Alexiou si sgancia sulla sinistra, Kamate e Zuberek si ostacolano al momento del tiro e l'azione sfuma.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
L'arbitro va al monitor, ma conferma la sua decisione.
Angolo dalla destra per l'Inter, sul secondo palo arriva Stante che rimette in mezzo e Zuberek insacca, ma l'arbitro annulla.
Concessi 3 minuti di recupero.
Dolomiti Bellunesi pericolosa: Mignanelli scappa sulla sinistra e calcia, Melgrati è attento e non si fa sorprendere sul suo palo.
Occasione per l'Inter: lancio di Re Cecconi per Cinquegrano, cross immediato e colpo di testa di Zuberek, ma tentativo troppo debole.
Per l'arbitro non c'è nulla, si torna a giocare.
La Dolomiti Bellunesi richiama l'arbitro al monitor per un contatto tra Kaczmarski e Olonisakin.
Entrata in ritardo di Mignanelli su Re Cecconi, ammonito.
Retropassaggio rischioso di Alexiou per Melgrati, il portiere dell'Inter rischia ma allontana.
Cross pericoloso dalla destra di Cinquegrano, Consiglio respinge male, allontana la difesa della Dolomiti Bellunesi.
Sinistro violentissimo di Kamate che colpisce in testa il compagno Zuberek: rimane a terra l'attaccante dell'Inter.
Gran palla in profondità per Saccani, uscita tempestiva di Melgrati.
Altro fallo di Fiordilino, che rischia il secondo giallo: punizione dalla destra per la Dolomiti Bellunesi.
GOL DELLA DOLOMITI BELLUNESI: Saccani sfonda sulla destra e crossa, Kaczmarski allontana, la palla arriva dalle parti di Agosti che lascia partire un siluro di sinistro dal limite che si infila all'incrocio dei pali.
Saccani accelera sulla destra ma sbaglia il cross, si riparte da un rinvio dal fondo per l'Inter.
Fiordilino perde palla e trattiene Clemenza: cartellino giallo inevitabile.
Zuberek prova a fare tutto da solo, lo chiude Tavanti.
Risposta dell'Inter: angolo dalla destra, sul secondo palo arriva Stante che colpisce di testa, para Consiglio.
Pronti, via, e Dolomiti Bellunesi pericolosa con Olonisakin: chiude Stante in angolo.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dalla Dolomiti Bellunesi.
L'arbitro fa osservare un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli.
Squadre in campo: Dolomiti Bellunesi in maglia nera, Inter in divisa bianca.
