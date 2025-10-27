Undicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dall'1-1 casalingo contro il Renate, scende in campo all'U-Power Stadium di Monza nel posticipo del lunedì sera contro il Cittadella. I ragazzi di Vecchi sono in serie positiva da 7 partite, nelle quali hanno ottenuto 5 vittorie e due pareggi. Il tecnico nerazzurro schiera il consueto 3-5-2 con il rientrante Calligaris in porta, in difesa fiducia a Maye al fianco di Stante e Presta. A destra, senza lo squalificato Cinquegrano, spazio ad Avitabile con Cocchi sulla corsia opposta, in mezzo il terzetto Kamate-Fioridilino-Kaczmarski con Topalovic inizialmente in panchina. In attacco tocca al tandem La Gumina-Lavelli. Calcio di inizio alle 20:30.
LIVE Serie C, Inter U23-Cittadella 0-0: traversa di Amatucci, ospiti vicini al gol
Inter U23-Cittadella 0-0
INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante, 19 Prestia (C), 6 Maye; 2 Avitabile, 10 Kamate, 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski, 3 Cocchi; 90 Lavelli, 20 La Gumina. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 5 Alexiou, 9 Topalovic, 11 Agbonifo, 23 Zarate, 25 David, 26 Garonetti, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.
CITTADELLA (3-5-2): 69 Zanellati; 2 Salvi, 55 Redolfi, 44 Gatti; 30 De Zen, 16 Vita (C), 5 Barberis, 8 Amatucci, 14 Crialese; 99 Castelli, 21 Rabbi. A disposizione: 45 Cardinali, 15 Verna, 17 Gaddini, 18 Pavan, 19 D'Alessio, 23 Egharevba, 25 Cecchetto, 28 Rizza, 77 Ihnatov, 90 Bunino, 91 Falcinelli. Allenatore: Manuel Iori
Arbitro: Rossini
Assistenti: Russo – Ambrosino
Quarto ufficiale: Colaninno
Operatore FVS: Sicurello
Ammoniti: Fiordilino (I).
Occasione per l'Inter: angolo dalla sinistra battuto da Cocchi, la palla arriva a La Gumina che controlla di petto e calcia, mandando di poco sopra la traversa.
Cittadella a un passo dal gol: cross dalla destra, colpo di testa di Amatucci e palla sulla traversa.
Prima iniziativa del Cittadella, chiude bene la difesa dell'Inter.
Fiordilino perde un brutto pallone e non può far altro che trattenere l'avversario: ammonito.
Ancora Inter: Kamate salta secco l'avversario sulla destra e crossa, Zanellati manda in calcio d'angolo.
Si fa vedere ancora l'Inter: Kaczmarski trova Lavelli che controlla e calcia dal limite, ma il suo tiro è debole e centrale.
Primo squillo della partita: Kamate attacca sulla destra e mette in mezzo un pallone insidioso, Zanellati evita rischi e allontana in tuffo.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Cittadella.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Cittadella in maglia bianca.
Riscaldamento terminato, tra pochi minnuti il calcio d'inizio.
Squadre in campo per il riscaldamento.
