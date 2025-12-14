partite

LIVE Serie C, Inter U23-Giana Erminio 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Penultima giornata del girone di andata per i nerazzurri: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Penultima giornata del girone di andata di Serie C per l'Inter U23 che, dopo il pareggio esterno contro l'Arzignano, ospita la Giana Erminio. Un solo cambio per Stefano Vecchi, che schiera David a sinistra al posto di Cocchi. Kamate confermato a destra, in mezzo al campo c'è Topalovic, davanti la coppia Spinaccè-Lavelli. In panchina si rivede capitan Prestia, ancora non al 100% dopo l'infortunio muscolare. Calcio di inizio alle 12:30.

Le formazioni ufficiali:

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (C), 14 Bovo, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 25 David; 7 Spinaccè, 90 Lavelli (63' 35 Zuberek). A disposizione: 12 Raimondi, 50 Farronato, 4 Zanchetta, 11 Agbonifo, 16 Venturini, 19 Prestia, 21 Zouin, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 37 Kaczmarski, 38 Ballo, 39 Bovio, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.

GIANA ERMINIO (3-5-2): 22 Mazza; 13 Colombara, 6 Ferri, 27 Alborghetti; 26 Previtali, 10 Lamesta, 14 Marotta (C), 20 Renda, 24 Ruffini; 90 Vitale, 97 Gabbiani. A disposizione: 1 Zenti, 12 Magni, 3 Nucifero, 4 Piazza, 5 Berretta, 7 Pinto, 8 Nelli, 9 Akammadu, 11 Capelli, 16 Rizzo, 19 Duca, 23 Occhipinti, 37 Lischetti. Allenatore: Vinicio Espinal.

Arbitro: Poli

Assistenti: Daghetta – Testai

Quarto ufficiale: Bortolussi

Operatore FVS: Sicurello

14-12-25 - 12:30
Inter U23
0-0
Giana Erminio
10'

Lavelli si gira bene su Colombara, ma perde l'attimo per calciare in porta.

5'

Azione manovra dell'Inter, crossa dalla destra di Bovo, allontana la difesa della Giana Erminio.

12:31
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.

12:29

Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Giana Erminio in maglia rossa.

12:20

Riscaldamento terminato: squadre di nuovo negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

11:40

Squadre in campo: comincia il riscaldamento.

