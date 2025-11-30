Sedicesima giornata del girone A del campionato di Serie C: l'Inter U23, reduce dall'eliminazione all'ultimo minuto in Coppa Italia contro il Renate, cerca il riscatto ospitando all'U-Power Stadium di Monza la Pro Vercelli. Stefano Vecchi conferma il 3-5-2 con Kamate ancora largo a destra e Cinquegrano nel terzetto difensivo. A centorcampo novità Bovo, davanti altra chance per Agbonifo. Calcio di inizio alle 14:30.
Le formazioni ufficiali:
NTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 19 Prestia, 5 Alexiou; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 14 Bovo, 25 David; 11 Agbonifo, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 15 Stante, 16 Venturini, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 35 Zuberek, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.
PRO VERCELLI (4-3-3): 1 Passador; 44 Clemente, 4 El Bouchataoui, 3 Coccolo, 29 Pino; 14 Iotti, 8 Burruano, 18 Piran; 92 Akpa Akpro, 10 Rutigliano, 11 A. Sow A disposizione: 33 Rosin, 97 Livieri, 5 Marchetti, 7 Mallahi, 9 Coppola, 15 Haoudi, 16 Ronchi, 20 Tarantola, 21 O. Sow, 26 Comi, 28 Carosso, 30 Huiberts, 78 Anton. Allenatore: Michele Santoni.
Arbitro: G.M. Manzo
Assistenti: Bianchi-Rinaldi
Quarto ufficiale: Picardi
Operatore FVS: Martone
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
