Sedicesima giornata del girone A del campionato di Serie C: l'Inter U23, reduce dall'eliminazione all'ultimo minuto in Coppa Italia contro il Renate, cerca il riscatto ospitando all'U-Power Stadium di Monza la Pro Vercelli. Stefano Vecchi conferma il 3-5-2 con Kamate ancora largo a destra e Cinquegrano nel terzetto difensivo. A centorcampo novità Bovo, davanti altra chance per Agbonifo. Calcio di inizio alle 14:30.
LIVE Serie C, Inter U23-Pro Vercelli 1-1: cross di Agbonifo, autogol di El Bouchataoui
Inter U23-Pro Vercelli 0-1
Reti: 5' Rutigliano (P), 64' aut. El Bouchataoui (P).
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 19 Prestia (46' 15 Stante), 5 Alexiou; 10 Kamate, 37 Kaczmarski (72' 4 Zanchetta), 8 Fiordilino, 14 Bovo (46' 9 Topalovic), 25 David; 11 Agbonifo, 7 Spinaccè (60' 35 Zuberek). A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 16 Venturini, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.
PRO VERCELLI (4-3-3): 1 Passador; 44 Clemente, 4 El Bouchataoui, 3 Coccolo, 29 Pino (60' 28 Carosso); 14 Iotti, 8 Burruano (60' 30 Huiberts), 18 Piran; 10 Rutigliano (60' 21 O. Sow), 92 Akpa Akpro, 11 A. Sow (70' 26 Comi). A disposizione: 33 Rosin, 97 Livieri, 5 Marchetti, 7 Mallahi, 9 Coppola, 15 Haoudi, 16 Ronchi, 20 Tarantola, 78 Anton. Allenatore: Michele Santoni.
Arbitro: G.M. Manzo
Assistenti: Bianchi-Rinaldi
Quarto ufficiale: Picardi
Operatore FVS: Martone
Ammoniti: Bovo (I), Alexiou (I), Clemente (P), Kamate (I).
Che occasione per l'Inter! Elastico di Kamate, che manda al bar il diretto avversario sulla destra e crossa, arriva Zuberek che di testa non riesce a inquadrare la porta.
Cambio per l'Inter: esce Kaczmarski, al suo posto Zanchetta.
Cambio per la Pro Vercelli: entra Comi per A. Sow.
Occasione per la Pro Vercelli: colpo di testa di Carosso, respinge in tuffo Melgrati.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! AUTOGOL!! Gran palla in profondità di Kamate per Agbonifo, cross forte e teso dalla destra che trova la sfortunata deviazione di El Bouchataoui!
Cambio per l'Inter: entra Zuberek per Spinaccè.
Triplo cambio per la Pro Vercelli: escono Burruano, Rutigliano e Pino, entrano Carosso, O. Sow e Huiberts.
Angolo dalla destra per l'Inter, Spinaccè di testa manda sopra la traversa.
L'arbitro conferma la sua decisione: si torna a giocare.
La Pro Vercelli chiede la revisione al monitor dell'azione.
Ammonito Kamate, fallo su Pino.
Subito due cambi per l'Inter: dentro Topalovic e Stante per Bovo e Prestia.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Concessi 2 minuti di recupero.
Agbonifo attacca sulla sinistra, chiude la difesa della Pro Vercelli.
Per l'arbitro non c'è nulla, si torna a giocare.
L'Inter richiama l'arbitro a rivedere l'azione al monitor.
Brutto scontro tra Bovo e Burruano: il centrocampista dell'Inter rimane a terra, interviene lo staff medico nerazzurro.
Ci prova Agbonifo, il suo sinistro dal limite viene mandato in corner da Passador.
Ammonito Clemente, fallo su Agbonifo.
Ammonito Alexiou, fallo su Rutigliano.
Akpa Akpro rimane a terra dopo uno scontro con Cinquegrano, per l'arbitro non c'è fallo.
Bovo trattiene El Bouchataoui: ammonito.
Pro Vercelli incontenibile: bolide dalla distanza di Sow, Melgrati ancora una volta si supera.
Pro Vercelli vicinissima al raddoppio: cross dalla sinistra, colpo di testa di Sow e grandissima parata di Melgrati.
Altro tentativo della Pro Vercelli: botta dalla distanza di Burruano, Melgrati manda in calcio d'angolo.
Primo squillo Inter: calcio d'angolo dalla sinistra, Prestia svetta più in alto di tutti ma di testa manda sopra la traversa.
Ancora Pro Vercelli: Sow si libera per il sinistro e calcia, para a terra Melgrati.
GOL DELLA PRO VERCELLI: Rutigliano riceve tra le linee, avanza incontrastato e lascia partire un gran sinistro dalla distanza che batte Melgrati.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dalla Pro Vercelli.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Pro Vercelli in maglia bianca.
Squadre di nuovo negli spogliatoi: riscaldamento terminato, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
