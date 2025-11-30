partite

LIVE Serie C, Inter U23-Pro Vercelli 1-1: cross di Agbonifo, autogol di El Bouchataoui

Quindicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Sedicesima giornata del girone A del campionato di Serie C: l'Inter U23, reduce dall'eliminazione all'ultimo minuto in Coppa Italia contro il Renate, cerca il riscatto ospitando all'U-Power Stadium di Monza la Pro Vercelli. Stefano Vecchi conferma il 3-5-2 con Kamate ancora largo a destra e Cinquegrano nel terzetto difensivo. A centorcampo novità Bovo, davanti altra chance per Agbonifo. Calcio di inizio alle 14:30.

Inter U23-Pro Vercelli 0-1

Reti: 5' Rutigliano (P), 64' aut. El Bouchataoui (P).

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 19 Prestia (46' 15 Stante), 5 Alexiou; 10 Kamate, 37 Kaczmarski (72' 4 Zanchetta), 8 Fiordilino, 14 Bovo (46' 9 Topalovic), 25 David; 11 Agbonifo, 7 Spinaccè (60' 35 Zuberek). A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 16 Venturini, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

PRO VERCELLI (4-3-3): 1 Passador; 44 Clemente, 4 El Bouchataoui, 3 Coccolo, 29 Pino (60' 28 Carosso); 14 Iotti, 8 Burruano (60' 30 Huiberts), 18 Piran; 10 Rutigliano (60' 21 O. Sow), 92 Akpa Akpro, 11 A. Sow (70' 26 Comi). A disposizione: 33 Rosin, 97 Livieri, 5 Marchetti, 7 Mallahi, 9 Coppola, 15 Haoudi, 16 Ronchi, 20 Tarantola, 78 Anton. Allenatore: Michele Santoni.

Arbitro: G.M. Manzo

Assistenti: Bianchi-Rinaldi

Quarto ufficiale: Picardi

Operatore FVS: Martone

Ammoniti: Bovo (I), Alexiou (I), Clemente (P), Kamate (I).

30-11-25 - 14:30
Inter U23
1-1
Pro Vercelli
74'
occasione

Che occasione per l'Inter! Elastico di Kamate, che manda al bar il diretto avversario sulla destra e crossa, arriva Zuberek che di testa non riesce a inquadrare la porta.

72'
cambio

Cambio per l'Inter: esce Kaczmarski, al suo posto Zanchetta.

70'
cambio

Cambio per la Pro Vercelli: entra Comi per A. Sow.

67'
occasione

Occasione per la Pro Vercelli: colpo di testa di Carosso, respinge in tuffo Melgrati.

64'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEER!! AUTOGOL!! Gran palla in profondità di Kamate per Agbonifo, cross forte e teso dalla destra che trova la sfortunata deviazione di El Bouchataoui!

60'
cambio

Cambio per l'Inter: entra Zuberek per Spinaccè.

60'
cambio

Triplo cambio per la Pro Vercelli: escono Burruano, Rutigliano e Pino, entrano Carosso, O. Sow e Huiberts.

59'
occasione

Angolo dalla destra per l'Inter, Spinaccè di testa manda sopra la traversa.

L'arbitro conferma la sua decisione: si torna a giocare.

La Pro Vercelli chiede la revisione al monitor dell'azione.

52'
ammonizione

Ammonito Kamate, fallo su Pino.

46'
cambio

Subito due cambi per l'Inter: dentro Topalovic e Stante per Bovo e Prestia.

15:36
inzio-secondo-tempo

Comincia la ripresa.

15:18
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo.

Concessi 2 minuti di recupero.

42'

Agbonifo attacca sulla sinistra, chiude la difesa della Pro Vercelli.

Per l'arbitro non c'è nulla, si torna a giocare.

L'Inter richiama l'arbitro a rivedere l'azione al monitor.

35'

Brutto scontro tra Bovo e Burruano: il centrocampista dell'Inter rimane a terra, interviene lo staff medico nerazzurro.

34'
occasione

Ci prova Agbonifo, il suo sinistro dal limite viene mandato in corner da Passador.

27'
ammonizione

Ammonito Clemente, fallo su Agbonifo.

25'
ammonizione

Ammonito Alexiou, fallo su Rutigliano.

24'

Akpa Akpro rimane a terra dopo uno scontro con Cinquegrano, per l'arbitro non c'è fallo.

17'
ammonizione

Bovo trattiene El Bouchataoui: ammonito.

14'
occasione

Pro Vercelli incontenibile: bolide dalla distanza di Sow, Melgrati ancora una volta si supera.

13'
occasione

Pro Vercelli vicinissima al raddoppio: cross dalla sinistra, colpo di testa di Sow e grandissima parata di Melgrati.

11'
occasione

Altro tentativo della Pro Vercelli: botta dalla distanza di Burruano, Melgrati manda in calcio d'angolo.

10'
occasione

Primo squillo Inter: calcio d'angolo dalla sinistra, Prestia svetta più in alto di tutti ma di testa manda sopra la traversa.

8'
occasione

Ancora Pro Vercelli: Sow si libera per il sinistro e calcia, para a terra Melgrati.

5'
goal

GOL DELLA PRO VERCELLI: Rutigliano riceve tra le linee, avanza incontrastato e lascia partire un gran sinistro dalla distanza che batte Melgrati.

14:30
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dalla Pro Vercelli.

14:29

Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Pro Vercelli in maglia bianca.

14:20

Squadre di nuovo negli spogliatoi: riscaldamento terminato, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

13:50

Squadre in campo, comincia il riscaldamento.

