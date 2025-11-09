Tredicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo esterno contro l'Albinoleffe, ospita la capolista Vicenza, autentica dominatrice del campionato con 10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 partite. Stefano Vecchi sceglie il 3-4-2-1 con Kamate e Topalovic alle spalle del rientrante Spinaccè. In porta c'è Melgrati, partono dalla panchina Berenbruch e Lavelli. Calcio di inizio alle ore 12:30.