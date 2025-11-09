Tredicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo esterno contro l'Albinoleffe, ospita la capolista Vicenza, autentica dominatrice del campionato con 10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 partite. Stefano Vecchi sceglie il 3-4-2-1 con Kamate e Topalovic alle spalle del rientrante Spinaccè. In porta c'è Melgrati, partono dalla panchina Berenbruch e Lavelli. Calcio di inizio alle ore 12:30.
LIVE Serie C, Inter U23-Vicenza 1-1: cucchiaio di Kamate su rigore, pareggio!
Inter U23-Vicenza 0-1
Reti: 31' Capello (V), 50' rig. Kamate (I).
INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 8 Fioridilino, 37 Kaczmarski, 3 Cocchi; 10 Kamate, 9 Topalovic; 7 Spinaccè (46' 90 Lavelli). A disposizione: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 2 Avitabile, 4 Zanchetta, 6 Maye, 11 Agbonifo, 25 David, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.
VICENZA (3-5-2): 16 Gagno; 14 Cuomo, 6 Leverbe, 27 Sandon; 28 Caferri, 29 Zonta, 4 Carraro, 99 Vitale, 32 Costa (C); 9 Morra, 10 Capello. A disposizione: 12 Massolo, 22 Bianchi, 7 Rauti, 8 Cavion, 11 Stuckler, 13 Golin, 19 Tribuzzi, 21 Cester, 24 Alessio, 26 Pellizzari, 33 Vescovi, 44 Talarico, 76 Fantoni, 77 Rada. Allenatore: Fabio Gallo
Arbitro: Renzi
Assistenti: Pelosi-Miccoli
Quarto ufficiale: Cappai
Operatore FVS: Brunetti
Ammoniti: Caferri (V), Spinaccè (I), Costa (V).
Espulso: Leverbe (V).
Ammonito Costa, fallo su Cocchi.
Ci prova su punizione Costa, palla sopra la traversa.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! KAMATEEEEEEEEEEEEEE!! Il francese trasforma il calcio di rigore beffando Gagno con un cucchiaio!
Nell'occasione viene anche espulso Leverbe, Vicenza in 10.
Calcio di rigore per l'Inter! La trattenuta di Leverbe è evidente, l'arbitro torna sui suoi passi e indica il dischetto.
Alexiou viene trattenuto in area di rigore da Leverbe: l'arbitro lascia proseguire, proteste Inter che chiede la revisione al monitor.
Subito un cambio per l'Inter: dentro Lavelli per Spinaccè.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Ci prova dalla lunga distanza Cocchi, tiro abbondantemente a lato.
Concessi 3 minuti di recupero.
L'Inter richiama l'arbitro al monitor per un contatto in area di rigore tra Spinaccè e Cuomo: non c'è nulla, si prosegue.
Ammonito Spinaccè, fallo su Caferri.
Ancora Vicenza: cross dalla sinistra, torre di Morra, arriva Zonta che calcia a colpo sicuro ma viene murato da Fiordilino.
GOL DEL VICENZA: cross dalla sinistra, Kaczmarski interviene bene di testa ma poi si fa rubare troppo facilmente il pallone da Zonta, appoggio per Capello che di prima dal limite batte Melgrati.
Si fa vedere l'Inter: destro dalla distanza di Fiordilino, blocca senza problemi Gagno.
Ci prova dalla distanza Kaczmarski, tiro debole che non impensierisce il Vicenza.
Ammonito Caferri, fallo su Cocchi.
Ancvora attento Alexiou, che chiude il tentativo di Morra.
Prima occasione per il Vicenza: Prestia allontana corto di testa, Morra controlla e calcia, decisiva la deviazione di Alexiou.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Inter in maglia nerazzurra, Vicenza in divisa biancorossa.
Riscaldamento finito, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
