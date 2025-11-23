Quattordicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta contro il Vicenza capolista, torna in campo dopo la sosta per le Nazionali affrontando il Trento, formazione che non perde da ben 9 partite. Stefano Vecchi ripropone il 3-5-2 con la novità Agbonifo in avanti con Lavelli. A sinistra c'è David al posto dell'indisponibile Cocchi, torna tra i convocati Re Cecconi, con lui in panchina anche Zouin e Ballo dalla Primavera. Calcio di inizio alle ore 12:30.
Serie C, Trento-Inter U23 formazioni ufficiali: chance dal 1′ per Agbonifo con Lavelli
Le formazioni ufficiali:
TRENTO (4-3-3): 22 Tommasi; 27 Triacca, 4 Trainotti (C), 28 Corradi, 29 Fiamozzi; 23 Aucelli, 5 Sangalli, 10 Giannotti; 24 Dalmonte, 11 Pellegrini, 7 Capone. A disposizione: 1 Barlocco, 12 Rubboli, 3 Meconi, 8 Cappelletti, 14 Fossati, 20 Benedetti, 38 Corallo, 71 Chinetti. Allenatore: Luca Tabbiani
INTER U23 (3-4-3): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia (C), 6 Mayé; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 10 Kamate, 25 David; 11 Agbonifo, 90 Lavelli. A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 4 Zanchetta, 7 Spinaccè, 9 Topalovic, 14 Bovo, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 34 Iddrissou, 35 Zuberek, 38 Ballo, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Fabrizio Ramondino (sez. Palermo)
Assistenti: Decorato - Mandarino
Quarto ufficiale: Lovison
Operatore FVS: Tomasi
Le squadre fanno il loro ingresso in campo: comincia il riscaldamento.
