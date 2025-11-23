Quattordicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta contro il Vicenza capolista, torna in campo dopo la sosta per le Nazionali affrontando il Trento, formazione che non perde da ben 9 partite. Stefano Vecchi ripropone il 3-5-2 con la novità Agbonifo in avanti con Lavelli. A sinistra c'è David al posto dell'indisponibile Cocchi, torna tra i convocati Re Cecconi, con lui in panchina anche Zouin e Ballo dalla Primavera. Calcio di inizio alle ore 12:30.
LIVE Serie C, Trento-Inter U23 0-0: comincia il secondo tempo, c’è Spinaccè
Trento-Inter U23 0-0
TRENTO (4-3-3): 22 Tommasi; 29 Fiamozzi, 4 Trainotti (C), 28 Corradi, 27 Triacca; 23 Aucelli, 5 Sangalli, 10 Giannotti; 24 Dalmonte, 11 Pellegrini, 7 Capone. A disposizione: 1 Barlocco, 12 Rubboli, 3 Meconi, 8 Cappelletti, 14 Fossati, 20 Benedetti, 38 Corallo, 71 Chinetti. Allenatore: Luca Tabbiani
INTER U23 (3-4-3): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia (C), 6 Mayé; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 10 Kamate, 25 David; 11 Agbonifo, 90 Lavelli (46' 7 Spinaccè). A disposizione: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 14 Bovo, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 34 Iddrissou, 35 Zuberek, 38 Ballo, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Fabrizio Ramondino (sez. Palermo)
Assistenti: Decorato - Mandarino
Quarto ufficiale: Lovison
Operatore FVS: Tomasi
Ammoniti: Cinquegrano (I), Stante (I).
Altra occasione per il Trento: crossa dalla sinistra di Capone, Prestia interviene e rischia l'autogol, provvidenziale il riflesso di Melgrati.
Ancora Trento: Dalmonte si libera per il tiro e calcia dal limite, Melgrati blocca a terra.
Ammonito anche Stante.
Primo ammonito del match: cartellino giallo per Cinquegrano.
Trento subito pericoloso: retropassaggio di testa rischiosissimo di David, Melgrati è reattivo e chiude lo specchio della porta ad Aucelli.
Subito un cambio per l'Inter: c'è Spinaccè per Lavelli.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo.
Trento vicino al gol con Capone, il suo tiro dalla distanza termina non lontano dall'incrocio dei pali.
Brivido per la difesa dell'Inter: Maye buca l'intervento, il Trento non ne approfitta.
Attacca l'Inter: sinistro dalla distanza di Kamate, palla che sfiora la traversa.
Ancora Trento: altro cross dalla destra di Dalmonte, Capone sfiora soltanto con la testa.
Ribaltamento di fronte, Agbonifo allarga sulla destra per Cinquegrano che crossa, David viene anticipato sul secondo palo: angolo per l'Inter.
Occasione per il Trento: destro dalla distanza di Sangalli, palla non lontana dalla traversa.
Risposta del Trento: cross dalla destra di Dalmonte, respinge Stante.
Primo squillo Inter: lancio in profondità per Agbonifo, che anticipa Trainotti e calcia in diagonale, risponde Tommasi.
Fischio dell'arbitro, si comincia! primo pallone gestito dal Trento.
Squadre di nuovo in campo: Trento in maglia gialloblu, Inter in divisa bianca.
Riscaldamento terminato, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Le squadre fanno il loro ingresso in campo: comincia il riscaldamento.
