Ultima giornata del girone di andata per l'Inter U23: i nerazzurri, quinti in classifica ma senza vittorie da quattro partite, affrontano l'Union Brescia. Stefano Vecchi sorprende tutti, proponendo un 3-4-2-1 con diverse novità: la più importante è l'esordio da titolare per Berenbruch, che agirà con Topalovic alle spalle di Lavelli. In porta c'è Raimondi, complici l'infortunio di Calligaris e la squalifica di Melgrati. In difesa rientra capitan Prestia, a sinistra c'è Cocchi. Calcio di inizio alle ore 20:30.
LIVE Serie C, Union Brescia-Inter U23 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!
Le formazioni ufficiali:
UNION BRESCIA (3-4-1-2): 66 Gori; 82 Armati, 4 Sorensen, 28 Silvestri; 11 Cisco, 8 Balestrero (C), 21 Fogliata, 24 Boci; 7 Di Molfetta; 97 Cazzadori, 9 Vido (29' 15 De Francesco). A disposizione: 1 Liverani, 22 Damioli, 3 Rizzo, 18 De Maria, 19 Pilati, 31 Facchini, 37 Giani, 45 Valente, 74 Leporini, 77 Vesentini. Allenatore: Eugenio Corini.
INTER U23 (3-4-2-1): Raimondi; 24 Re Cecconi, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 10 Kamate, 8 Fiordilino, 14 Bovo, 3 Cocchi; 44 Berenbruch, 9 Topalovic; 90 Lavelli. A disposizione: 41 Galliera, 50 Farronato, 4 Zanchetta, 7 Spinaccè, 11 Agbonifo, 15 Stante, 16 Venturini, 21 Zouin, 25 David, 30 Mosconi, 34 Iddrissou, 37 Kaczmarski, 46 Cinquegrano. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Drigo
Assistenti: Della Mea – Tomasi
Quarto ufficiale: Pizzi
Operatore FVS: Ghani Arshad
Ammoniti: Alexiou (I), Re Cecconi (I), Balestrero (U).
Cambio per l'Union Brescia: problemi fisici per Vido, che lascia il campo a De Francesco.
Risposta dell'Union Brescia: Balestrero approfitta di un errore di Alexiou, avanza e cerca l'imbucata per Cisco, ottima chiusura di Prestia.
Prima occasione per l'Inter: lancio lungo di Fiordilino per Lavelli, che tiene lontano con il corpo Sorensen e calcia in diagonale, respinge un attento Gori.
Ci prova dalla distanza Topalovic, nessun pericolo per Gori: si riparte con un rinvio dal fondo per l'Union Brescia.
Mischia nell'area di rigore dell'Inter, Boci colpisce di testa e manda fuori da ottima posizione, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco.
Ammoniti Re Cecconi e Balestrero per reciproche scorrettezze.
L'Union Brescia attacca sulla destra: cross di Cisco, deviazione di Alexiou, Fiordilino manda in calcio d'angolo.
Ancora Union Brescia: lancio lungo per Alexiou, troppo morbido in marcatura su Cazzadori, che calcia in diagonale in caduta, mandando la palla vicinissima al palo.
Union Brescia: brutta palla persa da Bovo, Vido si invola verso la porta ma cade in area, l'arbitro lascia proseguire. Ci prova poi Boci, Prestia si oppone con il corpo.
L'arbitro conferma la sua decisione: si torna a giocare.
L'Union Brescia richiama l'arbitro al monitor.
Subito ammonito Alexiou, entrata dura su Cisco.
Buona trama offensiva dell'Inter, Berenbruch serve Topalovic, ma lo sloveno è poco convinto e l'azione sfuma.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre di nuovo in campo: Union Brescia in maglia blu, Inter in divisa bianca.
Squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
