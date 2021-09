Diretta LIVE Sampdoria-Inter 2-1 al 45′: Barella per Lautaro, nerazzurri avanti!

Nella terza giornata del campionato di calcio di serie A i nerazzurri fanno visita alla Sampdoria a Genova. Inzaghi punta su Lautaro come partner di Dzeko in attacco. Spazio a Dimarco in difesa

GENOVA - Fuori Sensi dentro Lautaro. Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione e punta tutto sul Toro. L'argentino, dopo il colloquio con il tecnico, ha dato disponibilità a scendere in campo dal primo minuto. Sarà dunque lui ad affiancare Dzeko in attacco contro la Sampdoria. In difesa Dimarco sostituisce Bastoni con Perisic e Darmian sulle corsie esterne. Confermata la mediana con Brozovic-Barella-Calhanoglu.

SAMPDORIA 1-2 INTER

13:19 - 12 set TERMINA IL PRIMO TEMPO AL MARASSI, SAMPDORIA E INTER VANNO A RIPOSO CON I NERAZZURRI IN VANTAGGIO PER 2 A 1 45° 13:17 - 12 set Steso in area Lautaro da Colley, protesta il Toro ma per Orsato si continua 13:17 - 12 set DUE MINUTI DI RCUPERO 43° 13:16 - 12 set RETEEEE!!!! LAUTARO!!!! INTER IN VANTAGGIO!!! AFFONDO DI BARELLA CHE TROVA LAUTARO AL CENTRO DELL'AREA, CONCLUSIONE AL VOLO E PALLA IN RETE!!!! 42° 13:15 - 12 set In affanno Calhanoglu su Damsgaard, il turco commetta fallo, calcio di punizione per la Samp 40° 13:13 - 12 set Chance per Skriniar su corner, stacco del difensore che impatta di testa ma spedisce alto 38° 13:11 - 12 set Accusa il colpo l'Inter che prova a gettarsi in avanti a testa bassa ma la Samp è galvanizzata dal pareggio e non lascia spazi in difesa 35° 13:06 - 12 set AMMONITO THORSBY 33° 13:06 - 12 set Gol della Sampdoria, leggerezza dei nerazzurri in difesa, Yoshida approfitta di un pallone vagante in area e supera Hadanovic 31° 13:03 - 12 set Chance per Lautaro che scarica un destro violento da posizione defilata, palla in corner 30° 13:02 - 12 set Apertura di Dzeko per Perisic che va in pressione su Audero, l'estremo blucerchiato se la prende comoda con il rinvio rischiando qualcosa 28° 13:01 - 12 set Lancio in profondità di Candreva a cercare Caputo, esce Handanovic al limite dell'area 25° 12:57 - 12 set COOLING BREAK 24° 12:56 - 12 set Ci prova Calha da fuori area, conclusione che termina lontana dal palo 22° 12:53 - 12 set AMMONITO BROZOVIC 20° 12:52 - 12 set Transizione offensiva dei nerazzurri, Perisic prova a innescare Dzeko in profondità, suggerimento lungo per il bosniaco 17° 12:50 - 12 set RETEEEE!!!! DIMARCO!!! INTER IN VANTAGGIO!!! PUNIZIONE CAPOLAVORO DI DIMARCO CHE SUPERA AUDERO!!! 15° 12:47 - 12 set Steso Lautaro al limite dell'area di rigore da una manata di Colley 13° 12:46 - 12 set Corner per l'Inter, destro di Calha che attraversa tutta l'area di rigore, recupera Barella che alimenta la manovra offensiva 12° 12:44 - 12 set Avvio di gara poco brillante per i nerazzurri che stanno accusando la grande pressione della formazione blucerchiata 9° 12:42 - 12 set Primo tiro dalla bandierina di marca blucerchiata, sul pallone Candreva, palla calciata in mezzo, allontana Dzeko 7° 12:39 - 12 set Momento di pressione della Samp che costringe i nerazzurri nella propria metà campo 5° 12:37 - 12 set Bella ripartenza dell'Inter con Dzeko che innesca di tacco Barella che lancia Darmian. Traversone lungo per Perisic che non ci arriva 4° 12:36 - 12 set Pericolosa la Samp. Traversone di Augello, stacco di Thorsby che di testa spedisce sopra la traversa 3° 12:35 - 12 set In affanno Perisic su pressione di Bereszynski, il croato guadagna comunque una rimessa laterale 1° 12:33 - 12 set Buona trama dei nerazzurri con Darmian che combina con Dzeko e allarga per Perisic che scarica su Brozovic. Avvio deciso da parte di entrambe le squadre 12:32 - 12 set SI PARTE, AL VIA SAMPDORIA - INTER 12.23 12:24 - 12 set Tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la sfida tra Sampdoria e Inter. Squadre nel ventre dell'impianto sportivo pronte a scendere in campo 11:44 - 12 set CALCIO D'INIZIO ORE 12.30

Queste le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 5 Silva, 2 Thorsby, 38 Damsgaard; 10 Caputo, 27 Quagliarella.

A disposizione: 33 Falcone, 4 Chabot, 8 Verre, 9 Torregrossa, 11 Ciervo, 12 Depaoli, 16 Askildsen, 19 Dragusin, 20 Ihattaren, 25 A.Ferrari, 29 Murru, 70 Trimboli.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Daniele Orsato.

Assistenti: Peretti, Pagliardini.

Quarto Uomo: Baroni.

VAR: Nasca.

Assistente VAR: Giallatini.