Diretta LIVE, Viktoria-Inter 0-1: Gosens vicino al raddoppio, Viktoria in 10

PLZEN - Dopo la vittoria in campionato contro il Torino i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono tornare protagonisti in Europa. Contro la formazione ceca l'Inter dovrà tirar fuori tutto il proprio orgoglio per mettere in cassa i primi tre punti del girone dopo la sconfitta interna con il Bayern patita all'esordio. Non ci sarà Lautaro in attacco e allora il tecnico interista si affida a Dzeko-Correa. A centrocampo torna Mkhitaryan al posto di Calhanoglu mentre in porta ci sarà nuovamente Onana. In difesa esordio in maglia nerazzurra per Acerbi che prende il posto di De Vrij