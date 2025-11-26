Quinta giornata di Youth League per l'Inter di Carbone, che affronta l'Atletico Madrid reduce da tre successi europei consecutivi e ancora imbattuti nella competizione. Il tecnico nerazzurro lancia dal 1' il portiere classe 2009 Galliera, preferito al lituano Adomavicius. Conferma per Mancuso nel tridente offensivo con Mosconi e Iddrissou. Calcio di inizio alle ore 16.
LIVE Youth League, Atletico Madrid-Inter 1-0: Iddrissou sbaglia un calcio di rigore
Le formazioni ufficiali:
ATLETICO MADRID (4-3-3): 1 Daniel Rubio; 2 Romeo Hueso, 4 Jorge Domínguez, 5 Oscar Torrellas, 3 Diego Sancho; 10 Alvaro Tamargo (C), 6 Javi Tena, 8 Sergio Vinatea; 11 Ruben Gomez, 9 Sergio Esteban, 7 Jesus Barrios. A disposizione: 13 Olarieta, 14 David Fernandez, 15 Fragoso, 16 Ian Mencia, 17 Adrian Martinez, 18 Gonzalo Gross, 19 Miguel Llorente, 20 Steffens, 21 Daniel Munoz. Allenatore: Ángel Donato
INTER (4-3-3): 1 Galliera; 2 Ballo, 6 Breda, 5 Peletti, 3 Marello; 8 Zarate, 4 Cerpelletti (C), 11 Putsen (7' 12 Adomavicius); 7 Mancuso, 9 Iddrissou, 10 Mosconi. A disposizione: 13 Lissi, 14 Mackiewicz, 15 Conti, 16 Sorino, 17 La Torre, 18 Humanes, 19 Vukoje, 20 El Mahboubi. Allenatore: Benito Carbone
Arbitro: Szabolcs Kovacs ROU
Assistenti: Marius Florin Badea ROU; Adrian Vornicu ROU
Quarto Ufficiale: Álvaro Rodríguez Recio ESP
Ammoniti: Tena (A)
Espulso: Galliera (I)
Ancora Atletico Madrid: destro dalla distanza di Barrios, palla fuori di poco.
Atletico Madrid vicino al gol: Gomez rientra sul sinistro e lascia partire un tiro a giro che sfiora il palo.
Iddrissou prova subito a farsi perdonare, ma il suo sinistro in diagonale su palla in profondità di Mancuso viene parato da Rubio.
Sul dischetto si presenta lo stesso Iddrissou, che si fa ipnotizzare da Rubio.
Calcio di rigore per l'Inter! Lancio in profondità per Iddrissou, che brucia i difensori avversari, sterza su Domínguez che lo stende in scivolata, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.
Ancora Atletico Madrid: tiro di Esteban, palla fuori.
Ammonito Tena, fallo su Mosconi.
GOL DELL'ATLETICO MADRID: Barrios rientra sul destro e calcia, Adomavicius non è perfetto e palla in rete.
Inter che si riorganizza con un 4-4-1.
Cambio per l'Inter: entra Adomavicius per Putsen.
Inter in 10: lancio lungo, grave incomprensione tra Breda e Peletti, Esteban prova il pallonetto e Galliera ferma il pallone con le mani fuori area, espulsione inevitabile.
Ancora Atletico Madrid: tiro di Vinatea, Galliera para, ma l'arbitro interrompe il gioco per un fallo precedente.
Ci prova subito l'Atletico Madrid: tiro dalla distanza di Tamargo, tentativo debole e centrale che non impensierisce Galliera.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Atletico Madrid.
Squadre in campo: Atletico Madrid in classica divisa biancorossa, Inter in nerazzurro.
