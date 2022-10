Youth League, Barcellona-Inter formazioni ufficiali: Zefi, esordio assoluto da titolare

In attesa del match di questa sera al Camp Nou, Barcellona e Inter si affrontano nel pomeriggio con le rispettive formazioni Under 19 per la quarta giornata del girone C di Youth League. La Primavera nerazzurra, secondo in classifica, è chiamata a riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta per 1-6 della scorsa settimana. Il tecnico Chivu sorprende e lancia Zefi da titolare. Calcio di inizio alle ore 16.