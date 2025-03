Ottavi di finale di Youth League: l'Inter di Zanchetta, che fin qui ha vinto tutte e 7 le partite giocate in Europa, affronta il Bayern Monaco in un match in gara unica e ad eliminazione diretta. Il tecnico nerazzurro schiera la formazione tipo, con Calligaris in porta, capitan Alexiou al fianco di Re Cecconi al centro della difesa, Della Mora e Cocchi sugli esterni; Zanchetta in cabina di regia, con Berenbruch e Topalovic ai suoi lati; davanti il tridente De Pieri-Spinaccè-Mosconi. Calcio di inizio alle ore 16.