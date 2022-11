LIVE Youth League, Bayern Monaco-Inter 2-0: Qashi fulmina Botis, raddoppio

Ultima giornata del girone C per i nerazzurri, già qualificati: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Ultima giornata del girone C di Youth League: l'Inter, già qualificata per i playoff e certa del secondo posto, affronta il Bayern Monaco fanalino di coda. Chivu presenta una formazione inedita, fra infortuni, squalifiche ed elementi "prestati" alla Prima Squadra: nel 4-3-3 di oggi si rivede il polacco Zuberek, che torna titolare al centro di un attacco completato da Owusu e Zefi. Il capitano di giornata sarà Stankovic, che agirà davanti alla difesa con Martini e Kamate ai lati. In porta Botis, retroguardia composta da Biral, Stante, Di Pentima e Perin. Parte dalla panchina il bulgaro Iliev, autentico protagonista delle ultime uscite con 6 gol in una settimana fra campionato ed Europa e nuovamente convocato dalla Nazionale maggiore del suo Paese. Calcio di inizio alle ore 16.