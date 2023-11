LIVE Youth League, Benfica-Inter 1-1: dentro Zuberek, Aidoo e Zarate

Giornata di Youth League per l'Inter: la Primavera nerazzurra affronta il Benfica, quinta gara del girone D. I ragazzi di Chivu, ancora imbattuti in campionato, cercano la prima vittoria europea della stagione per sperare ancora nel passaggio del turno. Il tecnico nerazzurro cambia i terzini, con Miconi a destra e Motta a sinistra. In mezzo la solita coppia composta da Stante e Matjaz, in porta Calligaris. A centrocampo rientra Berenbruch insieme a Bovo e Di Maggio, in attacco chance per Spinaccè con Sarr e Quieto. Calcio di inizio alle ore 16.