Quarta gara di Youth League per l'Inter: la Primavera di Carbone, ancora imbattuta nella competizione (una vittoria e due pareggi nelle prime tre giornate), ospita i kazaki del Kairat Almaty, ultimi con 0 punti. Il tecnico nerazzurro sorprende tutti e lancia dal 1' il 2009 Gjeci, che compone il tridente offensivo con Mosconi e Iddrissou. In difesa c'è Maye, a sinistra spazio a Williamson. A centrocampo Zarate con Cerpelletti e La Torre. Calcio di inizio alle ore 16.