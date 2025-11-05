Quarta gara di Youth League per l'Inter: la Primavera di Carbone, ancora imbattuta nella competizione (una vittoria e due pareggi nelle prime tre giornate), ospita i kazaki del Kairat Almaty, ultimi con 0 punti. Il tecnico nerazzurro sorprende tutti e lancia dal 1' il 2009 Gjeci, che compone il tridente offensivo con Mosconi e Iddrissou. In difesa c'è Maye, a sinistra spazio a Williamson. A centrocampo Zarate con Cerpelletti e La Torre. Calcio di inizio alle ore 16.
Le formazioni ufficiali:
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 5 Breda, 6 Maye, 3 Williamson; 10 Cerpelletti (C), 4 La Torre, 8 Zarate; 7 Mosconi, 9 Iddrissou, 11 Gjeci. A disposizione: 12 Galliera, 13 Pavan, 14 Marello, 15 Putsen, 16 Mancuso, 17 Humanes, 18 El Mahboubi, 19 Zouin, 20 Kukulis. Allenatore: Benito Carbone
KAIRAT ALMATY (4-3-3): 82 Kalmurza; 32 Nurgaliyev, 53 Shen, 47 Bazarbayev, 59 Tashpulatov; 36 Kalikulov, 57 Duisenbek (C), 42 Abish; 87 Tuyakbayev, 79 Birkurmanov, 81 Bekbolat A disposizione: 31 Reimov, 37 Petrik, 39 Omar-Akhunov, 43 Toleukhan, 46 Nurbolat, 48 Ismagulov, 83 Makhametzhan, 89 Bagdat Allenatore: Zhora Arutyunyan
Arbitro: Alexandros Tsakalidis
Assistenti: Vasileios Nikolakakis; Athanasios Kollias
Quarto uomo: Kevin Bonacina
Gran palla in profondità per Iddrissou, che perde però l'attimo per calciare e si fa rimontare da un difensore del Kairat.
Lancio in profondità per Tuyakbayev, Taho esce dalla sua area e allontana il pallone.
Ancora Inter: sinistro dal limite di La Torre, tiro debole e centrale.
Inter pericolosa: Mosconi crossa dalla destra, Iddrissou prova la girata di testa ma viene anticipato da un difensore avversario.
Pronti, via, e Zarate prova a sorprendere il portiere del Kairat dal calcio di inizio: palla fuori.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Inter con la terza maglia, Kairat in divisa bianca.
Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Comincia il riscaldamento.
