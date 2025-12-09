Youth League, Inter-Liverpool formazioni ufficiali: Maye in difesa, capitan Iddrissou

Sesta e ultima giornata della prima fase per i nerazzurri: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Sesta e ultima giornata della prima fase di Youth League: l'Inter di Carbone cerca contro il Liverpool la matematica certezza della qualificazione ai playoff. Il tecnico nerazzurro conferma Farronato tra i pali e sceglie La Torre in cabina di regia al posto dello squalificato Cerpelletti. In campo dal 1' i tre fuoriquota Maye, Venturini e Zouin. Calcio di inizio alle ore 16.