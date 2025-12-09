Sesta e ultima giornata della prima fase di Youth League: l'Inter di Carbone cerca contro il Liverpool la matematica certezza della qualificazione ai playoff. Il tecnico nerazzurro conferma Farronato tra i pali e sceglie La Torre in cabina di regia al posto dello squalificato Cerpelletti. In campo dal 1' i tre fuoriquota Maye, Venturini e Zouin. Calcio di inizio alle ore 16.
Youth League, Inter-Liverpool formazioni ufficiali: Maye in difesa, capitan Iddrissou
Le formazioni ufficiali:
INTER (4-3-3): 1 Farronato; 2 Ballo, 5 Bovio, 6 Maye, 3 Marello; 11 Venturini, 4 La Torre, 8 Zarate; 10 Mosconi, 9 Iddrissou, 7 Zouin. A disposizione: 12 Pentima, 13 Nenna, 14 Mackiewicz, 15 Conti, 16 Putsen, 17 Moressa, 18 El Mahboubi, 19 Mancuso, 20 Kukulis Allenatore: Benito Carbone
LIVERPOOL(4-3-3): 1 Misciur; 4 Clarke, 3 Airoboma, 2 O'Connor, 5 Ayman; 6 Pinnington, 10 Sonni-Lambie, 8 Upton; 7 Morrison, 11 Kone-Doherty, 9 Figueroa. A disposizione: 13 Bernard (P), 22 Wright (P), 12 Murray-Holme, 14 Hickman, 15 Farkas, 16 Bradshaw, 17 Forrester, 18 Inglethorpe Allenatore: Rob Page
Arbitro: Joakim Östling SWE
Assistenti: Robin Wilde SWE; Simon Kristensson SWE
Quarto Uomo: Giovanni Ayroldi ITA
Squadre in cmapo, comincia il riscaldamento.
