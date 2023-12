LIVE Youth League, Inter-Real Sociedad 0-0: comincia la ripresa, nessun cambio

Ultima gara della fase a gironi della Youth League: l'Inter, ancora senza successi in campo europeo, si gioca le ultime chance di qualificazione ospitando la Real Sociedad. La Primavera nerazzurra può solo vincere per sperare di poter proseguire il proprio cammino nella manifestazione, per poi aspettare buone notizie da Salisburgo, dove i padroni di casa (già certi del primo posto) affrontano il Benfica. Il tecnico interista schiera il consueto 4-3-3 con Raimondi al posto dell'infortunato Calligaris in porta, Alexiou al centro della difesa con Stante e Aidoo e Motta sulle fasce. In cabina di regia c'è Stankovic, con Di Maggio e Berenbruch ai suoi lati, davanti spazio al tridente Sarr-Spinaccè-Quieto, con Kamate inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 12.