LIVE Youth League, Inter-Benfica 1-0: finisce la partita di Stankovic e Quieto

Seconda gara europea per i nerazzurri, a caccia della prima vittoria: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Seconda gara del girone D di Youth League per l'Inter di Chivu, ancora imbattuta in stagione fra campionato ed Europa. Il tecnico nerazzurro presenta solo due novità rispetto all'undici iniziale visto venerdì contro il Torino: a sinistra rientra Cocchi, mentre in cabina di regia c'è capitan Stankovic. Calcio di inizio alle ore 12.