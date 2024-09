Youth League, Manchester City-Inter formazioni ufficiali: esordio per Zamarian

Comincia oggi il cammino in Youth League dell'Inter: la Primavera nerazzurra, reduce dal successo di misura in campionato sul campo del Cagliari, affronta alle ore 16 italiane il Manchester City. Il tecnico Andrea Zanchetta conferma il consueto 4-3-3 ma con diverse novità negli interpreti: in porta c'è il debutto di Zamarian, in difesa ecco le novità Della Mora e Re Cecconi. A centrocampo rientra Topalovic, con Lavelli al centro dell'attacco. Calcio di inizio alle ore 16.