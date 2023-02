LIVE Youth League, Ruh Lviv-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Playoff di Youth League: l'Inter di Chivu, dopo aver chiuso al secondo posto la fase a gironi dietro al Barcellona, affronta gli ucraini del Ruh Lviv, che nella fase campioni nazionali ha eliminato Zaglebie e Galatasaray. Il tecnico nerazzurro conferma lo schieramento offensivo visto in campionato contro il Napoli, con Owusu, Carboni, Iliev ed Esposito in campo contemporaneamente dal primo minuto. In difesa conferma per l'ultimo arrivato Kassama, a destra torna Zanotti. Calcio di inizio alle ore 14.