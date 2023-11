Youth League, Salisburgo-Inter formazioni ufficiali: chance per Zuberek

Quarta gara del girone D di Youth League per l'Inter di Chivu, che affronta il Salisburgo con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale in Europa e riaprire il discorso qualificazione alla prossima fase. La Primavera nerazzurra scende in campo con qualche novità fra modulo e interpreti: niente 4-3-3, ma uno schieramento più "fluido", con Di Maggio e Berenbruch a svariare alle spalle della coppia d'attacco composta da Sarr e Zuberek. In porta Calligaris, in difesa spazio a Miconi e Motta sugli esterni con Stante e Matjaz centrali, in mezzo al campo la diga formata da capitan Stankovic e Bovo. Calcio di inizio alle ore 14:30.