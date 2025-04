Quarti di finale di Youth League per l'Inter di Zanchetta: la Primavera nerazzurra, che fin qui ha vinto tutte le 8 partite giocate nella competizione, sarà di scena oggi pomeriggio alle ore 17 sul campo dei turchi del Trabzonspor, reduce dai successi contro Juventus e Atalanta nei turni precedenti. Il tecnico interista sceglie Garonetti al centro della difesa al posto dello squalificato Re Cecconi, con capitan Alexiou al suo fianco. A centrocampo, con Berenbruch rimasto a disposizione della Prima Squadra, c'è Venturini con Topalovic e Zanchetta in cabina di regia, davanti spazio a Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 17, chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la vincente di Salisburgo-Olympiakos.