Terza giornata di Youth League: l'Inter, dopo i pareggi contro Ajax e Slavia Praga, cerca il primo successo europeo affrontando a Bruxelles l'Union SG. I nerazzurri scendono in campo con il consueto 4-3-3: a centrocampo si rivede dal 1' Vukoje, davanti c'è Iddrissou supportato da El Mahboubi e Zouin. In panchina c'è il 2009 Gjeci, alla prima convocazione in Primavera. Calcio di inizio alle 14:30.
LIVE Youth League, Union SG-Inter 1-0: Keita spunta sul secondo palo e batte Taho
Union SG-Inter 0-0
UNION SG (3-4-2-1): 1 Kavlashvili; 16 Niat, 4 Steenhaut, 3 Zbakh; 14 Lindner, 6 Recchia (46' 8 Tabich), 5 El Marini, 12 Moussaoui; 7 Da Mota Lucas Rosado, 10 Hamoutahar (C); 9 Keita. A disposizione: 99 D'Haeseleer, 2 Ahrika, 11 Di Franco, 15 Bah, 17 Amisi, 18 Apedo, 20 Rodrigo Rosado, 21 Oumouri. Allenatore: Esteban Juan
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 5 Bovio, 6 Nenna, 3 Marello; 8 Vukoje (65' 19 Humanes), 10 Cerpelletti (C), 4 Putsen (65' 16 La Torre); 11 El Mahboubi, 9 Iddrissou, 7 Zouin. A disposizione: 12 Pentima, 13 Breda, 14 Mackiewicz, 15 Williamson, 17 Mancuso, 18 Gjeci, 20 Kukulis. Allenatore: Benito Carbone
Arbitro: Mcmaster (Irlanda del Nord)
Assistenti: Bell (NIR) - Geary (NIR)
Quarto ufficiale: Allaerts (BEL)
Ammoniti: Tabich (U).
Doppio cambio per l'Union SG: escono Keita e Hamoutahar, entrano Amisi e Rosado.
Ancora Inter: El Mahboubi sfonda sulla destra e crossa, arriva La Torre che calcia di prima di sinistro ma viene murato.
Occasione per l'Inter: sinistro a giro su punizione di Marello, Kavlashvili vola e respinge.
Doppio cambio per l'Inter: escono Vukoje e Putsen, entrano La Torre e Humanes.
GOL DELL'UNION SG: Vukoje perde un brutto pallone, Hamoutahar scodella sul secondo palo dove arriva Keita che di prima con il piattone batte Taho.
Ammonito Tabich, fallo su Vukoje.
Inter pericolosa: El Mahboubi anticipa con la testa Steenhaut e si invola tutto solo verso la porta dell'Union SG, ma viene recuperato e l'azione sfuma.
Sale il livello agonistico della partita, l'arbitro richiama i calciatori alla calma.
Zouin accelera sulla sinistra e crossa, Iddrissou sfiora soltanto di testa.
Subito un cambio per l'Union SG: esce Recchia, entra Tabich.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo di Union SG-Inter.
Concesso un minuto di recupero.
Ancora Union SG: siluro dal limite di Hamoutahar che si stampa sulla traversa.
Si rivede in avanti l'Union SG: scambio nello stretto che libera Hamoutahar al tiro, Taho blocca a terra.
Ancora Inter: botta dalla distanza di Marello, Kavlashvili non si fida e respinge di pugno.
Schema che libera Marello al tiro: tentativo complicato, para agilmente Kavlashvili.
Iddrissou schiaccia sull'acceleratore, brucia Steenhaut sulla destra e crossa in mezzo, la difesa dell'Union SG si rifugia in corner.
Lancio di Marello in profondità per Iddrissou, che salta in velocità Steenhaut. Il difensore belga lo stende in scivolata ma per l'arbitro incredibilmente non è calcio di rigore.
Occasione per l'Inter: El Mahboubi prova una spettacolare rovesciata, colpisce male ma diventa un assist per Nenna, che da dentro l'area di rigore non riesce a calciare pulito.
Intervento duro di Vukoje su Moussaoui, che rimane a terra dolorante: interviene lo staff medico dell'Union SG, gioco fermo.
Union SG vicinissimo al gol: Putsen perde una brutta palla al limite dell'area, Keita calcia, ma il suo tiro si stampa sul palo a Taho battuto.
Occasione per l'Union SG: Lindner crossa dalla destra, Keita colpisce di testa ma manda a lato.
Inter pericolosa: cross con il mancino di Marello, Bovio colpisce di testa e impegna Kavlashvili, ma l'arbitro segnala un fuorigioco.
Union SG subito in avanti con Keita, Marello chiude e Nenna appoggia a Taho di testa.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Union SG in gialloblu, Inter in divisa bianca.
Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
