Terza giornata di Youth League: l'Inter, dopo i pareggi contro Ajax e Slavia Praga, cerca il primo successo europeo affrontando a Bruxelles l'Union SG. I nerazzurri scendono in campo con il consueto 4-3-3: a centrocampo si rivede dal 1' Vukoje, davanti c'è Iddrissou supportato da El Mahboubi e Zouin. In panchina c'è il 2009 Gjeci, alla prima convocazione in Primavera. Calcio di inizio alle 14:30.
LIVE Youth League, Union SG-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!
Le formazioni ufficiali:
UNION SG (4-4-2): 1 Kavlashvili; 14 Lindner, 16 Niat, 4 Steenhaut, 3 Zbakh; 7 Da Mota Lucas Rosado, 6 Recchia, 5 El Marini, 12 Moussaoui; 9 Keita, 10 Hamoutahar (C). A disposizione: 99 D'Haeseleer, 2 Ahrika, 8 Tabich, 11 Di Franco, 15 Bah, 17 Amisi, 18 Apedo, 20 Rodrigo Rosado, 21 Oumouri. Allenatore: Esteban Juan
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 5 Bovio, 6 Nenna, 3 Marello; 8 Vukoje, 10 Cerpelletti (C), 4 Putsen; 11 El Mahboubi, 9 Iddrissou, 7 Zouin. A disposizione: 12 Pentima, 13 Breda, 14 Mackiewicz, 15 Williamson, 16 La Torre, 17 Mancuso, 18 Gjeci, 19 Humanes, 20 Kukulis. Allenatore: Benito Carbone
Arbitro: Mcmaster (Irlanda del Nord)
Assistenti: Bell (NIR) - Geary (NIR)
Quarto ufficiale: Allaerts (BEL)
Occasione per l'Union SG: Lindner crossa dalla destra, Keita colpisce di testa ma manda a lato.
Inter pericolosa: cross con il mancino di Marello, Bovio colpisce di testa e impegna Kavlashvili, ma l'arbitro segnala un fuorigioco.
Union SG subito in avanti con Keita, Marello chiude e Nenna appoggia a Taho di testa.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Union SG in gialloblu, Inter in divisa bianca.
Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
