ESCLUSIVA Ag Iliev: “Pronto per grande futuro all’Inter. Club scelto per…”

L'agente del gioiellino classe 2004 dell'Inter Primavera Nikola Iliev, Kaloyan Ivanov, ha parlato in esclusiva a FCINTER1908.IT

Dribbling, tocchi di suola e qualità tecniche da calciatore d'alto livello. Sono bastate le prime due da titolare a Nikola Iliev per far vedere di che pasta è fatto. Nella sfida vinta dall'Inter Primavera per 3-1 contro la Lazio domenica, il classe 2004 ha messo in mostra le sue grandi doti tecniche, qualità che ha poi confermato nella vittoria di Bologna. E dopo la sfida contro i biancocelesti è arrivata anche la benedizione dell'allenatore Armando Madonna, entusiasta del bulgaro: "È cresciuto tantissimo, ha qualità indiscusse. Oggi si è fatto trovare pronto in una partita complicata: mi è piaciuto come si è messo a disposizione degli altri".