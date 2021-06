Brozovic concentrato sulla Nazionale, arriva Barella a tormentarlo sui social

I due giocatori, protagonisti anche a livello di simpatia, continuano a punzecchiarsi anche a distanza. Barella sfotte Brozovic, il croato incassa con ironia...

Sono tanti i giocatori nerazzurri impegnati in questo Europeo con le rispettive Nazionali. Tra questi anche Marcelo Brozovic, che è concentrato a far bene con la sua Croazia. Il centrocampista ha pubblicato alcuni scatti degli allenamenti quando, ad un certo punto, sul suo profilo Instagram è spuntato Nicolò Barella a tormentarlo. I due si punzecchiano costantemente in maniera amichevole, tra scherzi e battute (anche nei momenti più istituzionali, come per esempio in occasione di qualche foto di squadra o di strane esultanze). "100% non sei arrivato neanche in porta", ha scritto Nicolò commentando la foto che vede Marcelo intento a tirare. Epic Brozo ha risposto con una serie di emoticon divertite. Naturalmente anche i tifosi se la ridono...