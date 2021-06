Pistocchi risponde a Marocchi su Chiellini: “Il gioco sporco non va mai esaltato”

Il giornalista sportivo ha duramente condannato le parole di Marocchi a proposito del suggerimento a Chiellini. Parole giudicate (da tutti) profondamente antisportive.

Stanno facendo molto discutere le parole di Marocchi, opinionista Sky, che ieri suggeriva di mettere Chiellini su Lukaku per innervosirlo con qualche spinta o tuffo. Anche Maurizio Pistocchi ha voluto condannare le parole sentite in diretta a Sky: "Di tutto, di meno". E ad un follower ha poi ribadito: "Il gioco sporco non va mai esaltato. Chi lo fa è antisportivo".