Inter-Empoli, le probabili formazioni: Inzaghi riflette sulla mediana

Tempo di rimuginarci sopra non c'è, bisogna guardare avanti. L'Inter deve subito mettere a fuoco nel proprio mirino l'Empoli, senza lasciarsi distrarre dalla delusione per non aver centrato il bottino pieno contro il Bologna. Domenica sera al Meazza arriva la squadra di D'Aversa, nell'impegno che precede la trasferta di Praga in Champions League. Anche per questo bisognerà dosare bene le energie a disposizione.

Simone Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo ad Alessandro Bastoni, con Carlos Augusto a completare il terzetto con De Vrij e Pavard, che dovrebbe tornare dal primo minuto dopo gli spezzoni con Venezia e Bologna. Panchina per Acerbi, nella speranza di vederlo in campo magari a gara in corso. In mezzo al campo, invece, le risorse sono quasi contate: da capire se Asllani sarà ancora in cabina di regia, con Barella a destra e uno tra Zielinski e il recuperato Mkhitaryan a sinistra. In alternativa il polacco potrebbe agire davanti alla difesa con l'ex Cagliari e l'ex Napoli ai suoi lati.