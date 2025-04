Bene anche l'U16 di Solivellas, prima con 53 punti (uno in più del Monza secondo in classifica): subito un ostacolo importante per i nerazzurri, che negli ottavi di finale se la vedranno con i cugini del Milan in un derby che promette scintille (in regular season successo interista per 1-0 all'andata, stesso risultato ma in favore dei rossoneri al ritorno). Infine, dominio assoluto dell'U15 di Fautario, che ha conquistato ben 67 punti, 6 in più del Milan: primo avversario nei playoff, il Sassuolo.