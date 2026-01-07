Il tecnico dell'Inter Primavera commenta così il successo ai calci di rigore contro la Sampdoria in Coppa Italia

Fabio Alampi Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 18:02)

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato a fine partita il successo contro la Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia: "Credo sia stato importante passare il turno e andare avanti anche in questa competizione perchè noi ci teniamo tantissimo. Siamo stati bravi e fortunati alla fine a vincere ai rigori, ci siamo complicati le cose da soli come succede quando non prendi la partita nel modo giusto, sottogamba, pensando che sia facile. L'approccio non mi è piaciuto, il fatto di non entrare in campo determinati e concentrati non mi è piaciuto. Siamo ancora lontani dal nostro standard, molto lontani".

"I rigori? Sono andato a colpo sicuro con i rigoristi, alla fine la responsabilità di sceglierli è mia. Non c'è più il fatto di "chi se la sente", è una cosa sbagliata. Noi allenatori dobbiamo prenderci delle responsabilità, ho scelto i rigoristi ed ero sicuro che loro potessero fare gol. Merito a loro che quando mi fanno vedere che calciano i rigori lo fanno bene".

"Kukulis? Un giocatore che mi fa impazzire, mi piace il suo atteggiamento, è un ragazzo straordinario, un professionista serio, che non molla mai. È uno di quelli che sta giocando poco, potrebbe giocare di più, ma dipende anche da chi viene da sopra, dall'U23. Qualcuno dei nostri ci deve rimettere, la maggior parte delle volte purtroppo ci rimette lui, ma assolutamente non demerita: è un ragazzo sul quale puntiamo molto, probabilmente rinnoverà il contratto con l'Inter. Sono molto contento per lui, quando gioca fa sempre gol. Speriamo che possa continuare a giocare di più, io ci tengo molto a lui".