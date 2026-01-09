FC Inter 1908
Diciannovesima giornata di campionato per i nerazzurri, chiamati a ripartire dopo la sconfitta contro il Lecce
Diciannovesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dalla brutta sconfitta contro il Lecce e dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia contro la Sampdoria, ospita al Konami Centre di Milano il Sassuolo, senza successi da 6 partite.

La gara, in programma domenica 11 gennaio alle ore 13, sarà diretta da Michele Pasculli della sezione arbitrale di Como, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Consonni di Treviglio e Simone Giuseppe Chimento di Saronno.

