Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni presenti, tra cui l'inviato di Fcinter1908, il successo per 2-3 contro lo Young Boys in Youth League: "La cosa che mi è piaciuta di più è la qualità fin quando siamo rimasti in 11 contro 11, qualità del gioco e individuali dei ragazzi. Poi chiaramente il carattere, abbiamo voluto fortemente non prendere gol, con tutte le energie che ci erano rimaste, e questo è un aspetto che fa sempre piacere a un allenatore. Cosa non mi è piaciuto? Non saprei, ho sempre visto la squadra coraggiosa, anche in 10 ha avuto qualche occasione. Arbitraggio? Dico la verità, penso che in quell'occasione Quieto potesse fare meglio. È un 2005 e non lo voglio colpevolizzare più di tanto, stava facendo una buona partita, ma non deve cadere in quell'ingenuità. Ammonizione giusta.