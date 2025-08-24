fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter U23, il calendario completo e i risultati aggiornati

Inter U23, il calendario completo e i risultati aggiornati

Coppa Italia Serie C, primo turno, sabato 16 agosto 2025: Lumezzane-INTER U23 1-2 (PAGELLE) 1^ Giornata Campionato, lunedì 25 agosto 2025: Novara-INTER U23, ore 20:30 2^ Giornata Campionato, domenica 31 agosto 2025: INTER U23-Pro Patria, ore 15...
Coppa Italia Serie C, primo turno, sabato 16 agosto 2025: Lumezzane-INTER U23 1-2 (PAGELLE)

1^ Giornata Campionato, lunedì 25 agosto 2025: Novara-INTER U23, ore 20:30

2^ Giornata Campionato, domenica 31 agosto 2025: INTER U23-Pro Patria, ore 15

3^ Giornata Campionato, sabato 6 settembre 2025: Virtus Verona-INTER U23, ore 20:30

4^ Giornata Campionato, domenica 14 settembre 2025: INTER U23-Lecco, ore 15

5^ Giornata Campionato, domenica 21 settembre 2025: Pergolettese-INTER U23, ore 12:30

6^ Giornata Campionato, giovedì 25 settembre 2025: INTER U23-Triestina, ore 20:45

7^ Giornata Campionato, domenica 28 settembre 2025: Lumezzane-INTER U23, ore 20:30

8^ Giornata Campionato, 5 ottobre 2025: INTER U23-Ospitaletto

9^ Giornata Campionato, 12 ottobre 2025: INTER U23-Renate

10^ Giornata Campionato, 19 ottobre 2025: Alcione-INTER U23

11^ Giornata Campionato, 26 ottobre 2025: INTER U23-Cittadella

Coppa Italia Serie C, secondo turno, mercoledì 29 ottobre 2025: Ospitaletto-INTER U23

12^ Giornata Campionato, 2 novembre 2025: Albinoleffe-INTER U23

13^ Giornata Campionato, 9 novembre 2025: INTER U23-Vicenza

14^ Giornata Campionato, 16 novembre 2025: Dolomiti Bellunesi-INTER U23

15^ Giornata Campionato, 23 novembre 2025: Trento-INTER U23

16^ Giornata Campionato, 30 novembre 2025: INTER U23-Pro Vercelli

17^ Giornata Campionato, : INTER U23

18^ Giornata Campionato, : INTER U23

19^ Giornata Campionato, : INTER U23

20^ Giornata Campionato, : INTER U23

21^ Giornata Campionato, : INTER U23

22^ Giornata Campionato, : INTER U23

23^ Giornata Campionato, : INTER U23

24^ Giornata Campionato, : INTER U23

25^ Giornata Campionato, : INTER U23

26^ Giornata Campionato, : INTER U23

27^ Giornata Campionato, : INTER U23

28^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

29^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

30^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

31^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

32^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

33^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

34^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

35^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

36^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

37^ Giornata Campionato, 2026: INTER U23

38^ Giornata Campionato, 26 aprile 2026: INTER U23-Union Brescia

